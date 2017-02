Zlín sahal po remíze s Razgradem. Měli neskutečné šlehy, říkal Fantiš

Zlínští byli naštvaní. Zbytečnou chybou na levé straně se připravili o cenný výsledek, který mohli ukázat Evropě. Předtím neproměnil střídající mladík Tomáš Masař hlavičkou nadějnou šanci, pálil nad. A přišel trest, do něhož byl dvacetiletý talent také namotaný.

„Je to velká škoda, odehráli jsme velmi slušné utkání. Myslím, že jsme byli Razgradu rovnocenným soupeřem. Měli jsme hodně náznaků, slibných situací. Zatím nám to tam moc nepadá, ale když budeme takto hrát v sezoně, výsledky přijdou,“ líčil útočník Antonín Fantiš.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ligový podzim v 60 sekundách: Zlín • VIDEO iSport TV

Proti silným týmům s dobrou organizací hry

Hrotovou dvojici Dame Diop-Fantiš kouč chválil. První z nich se prosadil i střelecky. „Hráli výborně dopředu i dozadu. To je příslib. Snad už bude Tonda zdravý a odevzdá nám to, co v něm vidíme a proč jsme ho sem přivedli,“ poukázal Páník na neustálé zdravotní patálie čtyřiadvacetiletého smolaře.Po pauze bulharský mistr hrábnul, vytempoval hru. Protivníkovi v dlouhých úsecích hry nepůjčil balon. Názorně předvedl, že je výkonnostně přece jen výš. „Když nám vylezou z kontra presu, mají bleskový a vražedný přechod. Několikrát nám to ukázali. Ta kvalita tam musí být. Je to mužstvo nabité rychlými a technicky zdatnými hráči,“ viděl zřetelně Páník.

Čtvrtý celek ePojištění.cz ligy si musel pomoci správnou taktikou a disciplínou. Na kombinační rejdy neměl ve druhé půli prostor. Valilo se to na jeho bránu. „Tohle je problém celého českého fotbalu, je vidět i na nároďáku. My Češi musíme hrát organizovaně, s chytrostí. Jinak se takovým týmům nevyrovnáme,“ uvědomoval si Fantiš.

„Oni ve druhém poločase ještě víc přidali. V prvním se mi zdálo, že si chtěli jen tak zahrát. A zjistili, že to s námi nejde. Tak zabrali, druhá půle byla těžší. Vždycky je nepříjemné hrát bez míče. Ale zase jsme si zkusili posuny, organizaci hry. Z toho bude mít asi trenér radost,“ usmál se.



Když se borci Razgradu opřeli do míče, letěl jako dělová koule. Ostré centry, utažené střely k tyčím…Brankář Stanislav Dostál předvedl několik perfektních zákroků. Také Fantiš koukal, jak prudce může balon létat. „Toho jsem si všiml už u prvního týmu, se kterým jsme tady hráli (Kajrat Almaty). Ti měli taky neskutečné šlehy,“ pronesl s obdivem.



Protivníka kvalit účastníka Ligy mistrů dosud potkal v kariéře jen jednou. Před několika lety nastoupil v přípravě proti ruské Machačkale v době největšího rozkvětu. „Byl tam ještě Roberto Carlos, měli peníze a hráli super fotbal. To bylo asi srovnatelné s Razgradem. Super test, super hřiště,“ kochal se dnešním zážitkem.

„U takových týmů nepoznáte, jestli vystřídali. Naopak, noví hráči bojují o fleky a jejich kvalita je tak vysoká, že to vypadá, že zaberou. Oni ale nezaberou. Jen tam přijdou noví čerství hráči, kteří vnesou do hry dynamiku,“ připojil Páník.



Přesto jeho výběr odešel z drsného testu s hlavou nahoře.

Ludogorec Razgrad - Fastav Zlín 2:1 (0:1)

Branky: 47. Keserü, 90. Quixada - 30. Diop.

Sestava Zlína: Dostál - Pazdera (65. Holík), Jugas, Gajič, Matejov - Kopečný - Živulič, Traore, Štípek (80. Masař) - Diop, Fantiš. Trenér: Páník.