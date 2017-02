Sestava Sparty se už rýsuje! Návrat Konatého a Juliš na hrotu

Trucovat a nepřijít na trénink, to fanoušky Sparty zasáhlo. Teď je na Konatém, aby si je po spoluhráčích získal zpět. „A to dokážu jedině skvělými výkony,“ uvědomuje si.

Šanci na to patrně dostane hned na startu jara. Sparta s ním počítá do základní sestavy.

„Je to jeden z hráčů, kteří můžou být pro tento tým stěžejní, zásadní, rozdíloví,“ pronesl Tomáš Požár, hlavní trenér a sportovní ředitel. „Není nic, co by se mu dalo vytknout a hraje (v zimní přípravě) velmi, velmi dobře.“

Mimořádně se Konatému povedl zejména duel s Ružomberkem (5:0) v Praze, v němž se podílel na čtyřech gólech. Skvělé výkony však předvedl i jindy. To ho předurčuje k tomu, aby patřil mezi stálice, přestože Sparta plánuje větší rotaci v sestavě. Podle Požára prý jedině takto využije potenciál širokého kádru.

Zaměřme se ale výhradně na první jarní duel v Rostově. Vzhledem ke zraněním Lukáše Marečka a Václava Kadlece je totiž možné, že Sparta ukáže na totožná jména jako v posledním duelu proti Zenitu Petrohrad (2:0): Koubek – Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa – Čermák, Vácha – Néstor, Dočkal, Konaté – Juliš.

Pár překvapení to nabízí.

Zaprvé chybí David Lafata. Nebylo by poprvé, co by jej letenští trenéři vynechali v evropských pohárech. A hlavně mladšímu Lukáši Julišovi se na hrotu útoku daří. Během přípravných zápasů vstřelil čtyři góly. Zadruhé by nelítostný stoperský souboj prohrál Mario Holek.

Co další zajímavosti?

Záložník Aleš Čermák, který pod vedením bývalého kouče Zdeňka Ščasného patřil k nežádoucím, nejspíš dostane na jaře větší prostor. Nadšení jsou ve Spartě také z Néstora Albiacha, posily z Dukly.

„Překvapil mě, jak rychle se stal přínosem v tréninkovém procesu a konkurenčním prostředí,“ nadchnul Požára.

O něco horší postavení má naopak druhá zimní posila Bogdan Vatajelu, jenž přišel z Rumunska za 27 milionů korun. „Potřebuje se sžít s tréninkovou a herní intenzitou a zvládat nároky na defenzivní součinnost našeho týmu. Na druhou stranu nás zaujal výbornou dovedností na malém prostoru,“ podotkl Požár.

Z toho lze vyčíst důvody, proč si Costa udrží pozici jedničky na postu levého obránce. A nezapomínejme ani na třetího konkurenta Matěje Hybše.

A ještě jedna věc, v ideálním případě by Sparta nasadila svůj nejcennější klenot Tomáše Rosického. V tréninku dělá pokroky, už se v některých cvičeních dokonce připojil k týmu. Stále je však hodně nepravděpodobné, že úvod jara stihne.

Jak by mohla vypadat sestava Sparty v Rostově (16. února)? V drtivé většině přípravných utkání letenský klub vsadil na základní rozestavení 4 – 2 – 3 – 1 (chcete-li 4 – 3 – 3), tedy s jedním hrotovým útočníkem a dvěma ofenzivními křídly. Připravena je údajně i na změnu, že by do některých zápasů v domácí lize vyběhla s formací 4 – 4 – 2. KOUBEK KARAVAJEV MAZUCH M. KADLEC COSTA ČERMÁK VÁCHA NÉSTOR DOČKAL KONATÉ JULIŠ

