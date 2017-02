Kouč Sparty Požár: Tým má velkou kvalitu, hráče chceme víc rotovat

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Do zápasu může vyběhnout pouze vyvolená jedenáctka. V případě Sparty ale nebude pravidlem, že ji na jaře ustálí. I vzhledem k účasti ve vyřazovací části Evropské ligy chce do hry zapojit více hráčů. „Jdeme do dvou soutěží a tým máme dostatečně široký a kvalitní,“ říká Tomáš Požár, hlavní trenér a sportovní ředitel.

Ještě ji čeká sobotní generálka se Žilinou, ale sedm přípravných utkání už má Sparta za sebou. Co ukázala? „Že náš tým má sílu,“ pochvaluje si Tomáš Požár. „Především poslední zápasy měly vypovídající hodnotu, protože se odehrály v jiném režimu. V pátek jsme potkali kvalitu (Zenit Petrohrad), což byla velmi dobrá konfrontace, a zvítězili jsme 2:0. Takový duel jsme potřebovali.“

Takže s přípravou vládne spokojenost? Žádná prohra, šest udržených nul, vítězství nad Zenitem...

„S tím, jak se příprava vyvíjí, spokojení jsme. Ukazuje nám, co se daří a nedaří. Jenom doufám, že v průběhu sezony vydržíme zdraví, abychom mohli využít potenciálu celého týmu. V opačném případě by to byla ohromná škoda, protože jsme dali dohromady opravdu dobré a kvalitní mužstvo. Vždycky ale rozhodnou až soutěžní utkání.“

Co tedy uděláte pro to, abyste výsledky v přípravě nepřecenili až moc?

„Nemyslím si, že musíme něco brzdit. Hráče máme dostatečně zkušené, už mají něco za sebou. Vidím, jak se chovají na hřišti i mimo něj. Dobře vědí, že tohle je pouze příprava na něco, co nás teprve čeká. Ani nemám pocit, že bychom propadali zbytečné euforii. To nedopustíme.“

Co se týká základní sestavy, už máte představu o jejím složení?

„Nějakou konkrétní představu máme, asi už byla i na začátku přípravy. Někteří hráči jsou ve Spartě déle a jsou stěžejní. Možná jen na některých postech čekáme, jak se vyvine aktuální forma. Víceméně už ale víme, jak do obou soutěží vstoupíme. Tým je dostatečně široký, proto chceme na jaře více rotovat hráče tak, abychom zamezili případnému rozpadu mužstva. Dnes máme kvalitu na to, abychom si rotaci mohli dovolit.“

Rotace se týká všech řad?

„Ano.“

„Ale i hráče do obranné linie máme zkušené, že jsou schopní kdykoliv nastoupit. Nemyslím si, že by pro nás měl být problém, když například zaměníme stopera za stopera. Máme tu Míšu Kadlece, Ondru Mazucha a Maria Holka – to jsou plnohodnotní hráči, kteří jsou připravení naskočit do jakéhokoliv zápasu.“

Zimní přípravu jste také zmodernizovali tím, že jste zakoupili GPS vesty. Je to velká změna?

„Nechtěl bych z toho dělat, že je to zásada nebo priorita. Fotbal vás to určitě nenaučí. Ale je to zajímavý doplněk informací a pomůcka k tomu, abychom viděli, jak hráči pracují v průběhu tréninkové jednotky. Například v jakých zónách se pohybují, jak rychle regenerují. Díky tomu pracujeme s faktickými informacemi. Sbíráme určitá data a mnohem lépe vyhodnotíme jak individuální, tak týmový výkon. Moderní technologii musíme do fotbalu pouštět, protože se vyvíjí a nechceme zůstat stranou.“

Jak GPS funguje v praxi?

„Už v průběhu tréninku máme veškerá data okamžitě online. Například při průpravném cvičení, které klade nároky na vyšší intenzitu, dostáváme informace do tabletu, v jaké zóně se hráč pohybuje, jak rychle padá do komfortnější zóny a jak rychle se do ní dostává. Jestli zkrátka pracuje na úrovni, kterou potřebujeme. V zápasech zase víme, jak hráči pracovali, v jakém prostoru a v jaké intenzitě. Třeba kolik měli opakovaných sprintových náběhů.“

Takže vidíte, kdo byl nad limit a kdo se trochu ulil.

„Jsou tady kluci, kteří mají velmi dobré hodnoty a jsou připravení velmi dobře od samého začátku. Ale nerad bych jmenoval konkrétně.“

Jak třeba přistoupil k zimní přípravě Tiémoko Konaté? Bylo na něm vidět, že se chce za druhou šanci odvděčit a o to víc dřel?

„Nedokážu ho úplně srovnat s předešlým obdobím, protože jsem nebyl součástí realizačního týmu. Můžu akorát hodnotit to, co vidím teď. A je to maximálně profesionální přístup. Hodně pracuje stejně jako ostatní hráči v každém tréninku a zápase. Není nic, co by se mu dalo vytknout. Je plnohodnotným hráčem našeho týmu a navíc hraje velmi, velmi dobře.“

Má tedy do sestavy blízko?

„Je to jeden z hráčů, kteří můžou být pro tento tým stěžejní, zásadní, rozdíloví. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál.“

Před pár dny se zranili Lukáš Mareček a Václav Kadlec, kteří předčasně opustili soustředění ve Španělsku a odletěli do Prahy. Jak moc velká rána to pro vás je?

„Pro mě osobně je to obrovské zklamání. Je to nejhorší informace, kterou jsem dostal. Hrozně mě to mrzí, protože oba byli plnohodnotnou a důležitou součástí týmu. Dávali mu ráz kvality. Každý z nich má silné stránky, díky nimž přinášeli do tréninků a zápasů jiný prvek. Doufám, že se rychle vyléčí a že budou k dispozici.“

Už víte, jak dlouho budou mimo hru?

„Lukáše trápí tříslo a Vencu sval. U těchto zranění je hodně individuální, za jak dlouho se dokážou vstřebat a vyléčit. Ale věřím, že zranění nebudou vážná a oba budou v pořádku co nejdřív.“

