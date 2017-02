Větší české šance v pohárech? Ať liga začne v létě dřív, navrhuje Šeterle

Má nápad: Pojďme otevřít diskuzi na téma, jak pomoci klubům být úspěšnější v předsíních Evropské ligy a Ligy mistrů. Dostávat se pravidelněji do základních skupin, o to přece české elitě musí jít především. Manažer reprezentací Jaromír Šeterle nabízí jedno řešení. „Začít ligovou soutěž dřív, vstupovat do Evropy se třemi čtyřmi odehranými koly v zádech,“ říká 55letý funkcionář. Takovou vizi vnímá pozitivně také šéf Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda, který finišuje s přípravami nového herního formátu nejvyšší soutěže.

První soutěžní start v nové sezoně? Pro české pohárové zástupce obvykle utkání v předkole evropského poháru. Před jedním z klíčových momentů sezony však nemají možnost otestovat svoji formu v soutěžním utkání. Tento nedostatek by mohl být už brzy odstraněn.

Sezona by začala zhruba o dva týdny dřív, než je tomu obvyklé v současnosti. „Viděl bych to tak, že nejpozději na konci první poloviny července můžeme zase hrát tak, aby kluby, které kolem 27. července vstoupí do předkol pohárů, za sebou měly klidně tři odehraná kola,“ tvrdí Šeterle. Reakce na změny v mezinárodní termínové listině je z jeho pohledu nezbytná. „Já myslím, že se k tomu prostě bude muset přistoupit, pokud budeme chtít být v souladu a konkurenceschopní v Evropě.“

Větší provázanost domácí soutěže s evropskými poháry vidí jako prospěšnou také Dušan Svoboda, který z pozice předsedy Ligového výboru LFA finišuje jednání s kluby o podobě nového formátu ligy. V něm se řeší i nadstavbová část se třemi skupinami, baráží o Evropskou ligu a sestup. Celkem by mělo přibýt 42 zápasů, kluby by o novém formátu měly hlasovat už tento měsíc (Více o novém formátu čtěte ZDE>>>).

„Ten s tím už počítá. Vychází z toho, že liga bude začínat v půlce července právě z toho důvodu, abychom vyslyšeli i fanoušky, kteří by byli rádi, aby se fotbal hrál v letních měsících a navíc by to mělo i vliv na rozehranost našich zástupců v evropských pohárech. Podzimní část sezony by skončila hned víkend po posledních pohárových zápasech ve skupinách,“ uvádí Svoboda.

Stěžejním období na přípravu by se měla stát podle Šeterleho zima. „Musíme analogicky otočit to, co mají třeba v Itálii nebo v Anglii. Tam mají hlavní přípravu v létě, soutěže začínají později, ale také do evropských klubových soutěží vstupují skoro o měsíc později než české kluby. Přes zimu jedou díky klimatickým podmínkám nebo zázemí skoro pořád. Italové končí těsně před Vánoci a týden po Novém roce zase hrají. My bychom tohle měli mít v létě a tu hlavní přípravu v zimě. V zimě mají kluby čas a možnosti si přípravu vyřešit a naplánovat úplně podle sebe, a v létě hrát,“ říká a za vzor dává švédskou ligu.

Svoboda tvrdí, že v návrhu nové podoby ligy se na podzim počítá s odehráním 19 kol. „Se zimní pauzou v něm hýbáme jen směrem k prosinci, kde se přidá jedno kolo a bude se tedy končit hned po posledních zápasech ve skupinách evropských pohárů. Jarní sezona bude začínat plus minus jako teď.“

Ve fotbalovém prostředí vnímá na tuto změnu pozitivní reakce. „Postoj klubů je zatím poměrně vstřícný. Pro mě je to tak zásadní téma, že to budu chtít všem pořádně vysvětlit a získat je na svoji stranu. Někdo na to může mít jiný názor, ale chci, aby pro to byla většinová shoda a mám indicie, že by to tak mělo být. Nechci to ale zužovat tak, že se liga přizpůsobuje čtyřem pěti pohárovým zástupcům, ale že celá soutěž teď bude o více zápasech a větším vytížení hráčů.“