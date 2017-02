Pivarník mění Plzeň: Janža tlačí na Limberského, ten začal víc šlapat

Jste spokojený s posílením týmu?

„Přišli ti, které jsme chtěli. Tito hráči jsou schopní nám pomoci okamžitě, o tom jsem přesvědčení. Ale také dostanou čas na to, aby byli plnohodnotnými členy kádru především v létě. Mužstvo totiž neskládáme jen pro jarní část, chtěli jsme ho poskládat i na příští sezonu.“

S ohledem na předkola v evropských pohárech?

„Určitě. Domácí liga je velmi důležitá, ale stejně pak důležité jsou pro nás evropské poháry. V létě potřebujeme zvládnout předkola, aby se hrála jedna ze soutěží. Nejlépe ta nejlepší – Liga mistrů. Vím, že se na trhu dělá víc přestupů v létě, ale chtěli jsme to udělat s předstihem, stejně jako jsme si chystali Tomáše Poznara. V Plzni nebo ve Spartě je tlak jiný a adaptace není tak jednoduchá jako v ostatních týmech. Někteří hráči to zvládnou hned, což by bylo obrovské plus, jiným to chvíli trvá. Ale dáme jim čas, aby se během jara správně nachystali na léto.“

Během podzimu odešli Daniel Kolář a František Rajtoral. To je další věc, ve které vám vedení vyšlo vstříc. Jak složitý to byl proces?

„Tím, že jsem hrál fotbal a končil kariéru, vím, jak těžké je se s někým rozloučit. Oba byli obrovskými ikonami plzeňského fotbalu. Ale pracuji tak, a hráči to vědí, že na prvním místě je u mě tým. Až po něm jednotlivec. Nikdy to není opačně. A při jedné analýze jsme dospěli k závěru, že musí dojít k určité změně. Věk nezastavíte. Zatím jsem rád, že hráči jako Petržela, Hubník, Bakoš nebo Limberský dokážou držet krok s mužstvem, ale víme, že donekonečna to nepůjde. A zase bude muset dojít k tomu, že jeden dva hráči skončí. Z toho důvodu, aby jich neodešlo pět naráz.“

Kdy skončí?

„Teprve uvidíme, jestli to bude za půl roku nebo za rok. Ke změnách musí docházet postupně, abychom po těchto odchodech vhodně doplňovali kádr. Ale momentálně v tréninku vidíme, že všichni dokážou odtrénovat všechno bez jakýchkoliv úlev.“

Je to tak, že i Erik Janža, nová posila na levou strany obrany, se tlačí na místo Davida Limberského?

„Tlačí se, určitě. Jsme s ním velmi spokojení. I mužstvo ho přijalo, protože od

prvního tréninku a zápasu vidí jeho kvalitu. Taky David Limberský začal šlapat víc, je si toho vědom. Ten tlak je cítit.“

