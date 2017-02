Zraněný sparťan Kadlec: Byl na vyšetření u Koláře, léčit by se mohl v Německu

Smůla se mu lepí na paty, útočník Václav Kadlec se jí zatím nedokáže zbavit. Po letním návratu do Sparty končil hvězdný střelec podzim pro zranění stehna na marodce, nyní s největší pravděpodobností přijde i o start jara. Na soustředění ve Španělsku totiž utrpěl další svalové zranění, chybět může i několik týdnů. Je téměř vyloučené, že by byl k dispozici pro úvodní duel play off Evropské ligy proti Rostovu, který je na programu už příští čtvrtek.

V první chvíli se zdálo, že nejde o nic závažného. Že se Václav Kadlec předčasně odpojil od mužstva a vrátil se ze Španělska do Česka, mělo být spíš preventivní opatření. „Je to zase sval, ale věříme, že bude brzy v pořádku,“ hlásil sportovní manažer a hlavní trenér v jedné osobě Tomáš Požár.

První vyšetření ale odhalila mnohem závažnější problém: trhlinu ve svalu, která může Kadlece podle informací Sportu vyřadit ze hry i na několik týdnů. „Je to smůla, teď volíme ten nejlepší lékařský postup,“ řekl Blesku hráčův agent Pavel Paska.

Kadlec se včera podrobil důkladnému vyšetření u docenta Pavla Koláře, na základě výsledků se rozhodne o jeho další léčbě. Není vyloučené, že by se 24letý ofenzivní hráč mohl léčit i v Německu, pokud by si to jeho zranění vyžádalo.

Téměř jisté je, že s ním trenérský štáb pro start jara nemůže počítat. Spartu čeká v sobotu generálka s Žilinou, už příští čtvrtek pak rozehraje v Rostově play off Evropské ligy. Do těchto zápasů Kadlec nenastoupí, následnou dobu absence určí až průběh rekonvalescence. Řádově by se ovšem mělo jednat spíše o týdny.

Pro bývalého hráče Frankfurtu, kterého Pražané v létě vykoupili z dánského Mydtjillyndu za astronomických 73 milionů korun, je to velký problém. Už podzim Kadlecovi pokazilo zranění, od 29. října byl na marodce. V zimě se dal dohromady, přípravu absolvoval od samotného začátku. „Cítím se dobře, jsem zdravý a nic mě netrápí. Na jaro se moc těším,“ hlásil spokojeně ještě v polovině ledna z prvního soustředění Letenských.

Nyní je jasné, že si na ostré bitvy bude muset ještě nějakou dobu počkat.