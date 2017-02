Trpišovský nelituje, že zůstal v Liberci. Na vítr v sestavě si zvykl

Trpišovský: Velké změny v kádru? Jsem zvyklý, trenéra to rozvíjí

Na podzim se jeho jméno hodně často spojovalo se Spartou, kouč Jindřich Trpišovský ale zůstal v Liberci a vůbec prý nelituje. Ani poté, co se mu z kádru ztrácela jedna opora za druhou. „Naštěstí v tom mám praxi,“ usmíval se v rozhovoru pro iSport TV po vítězství 3:1 v přípravě nad Pískem. Jeho mužstvo už prý má opět tvář.

„Samozřejmě trpíme tím, že obměna je velká, trošku si na sebe zvykáme za pochodu. Ale je to výrazně lepší než v lednu,“ hodnotí Jindřich Trpišovský končící přípravu. „Máme konkurenceschopné mužstvo, i když bych se nebránil ještě posílení na některých postech,“ dodává.

Liberecký trenér Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že posílil mužstvo o kvalitní ofenzivní hráče a v týmu se zvýšila konkurence. "Situace je oproti lednu výrazně lepší," říká kouč Severočechů.

„Jsme takoví čekatelé. Máme vytipované nebo čekáme na tři hráče, kteří by se nevešli do sestavy v předních klubech,“ upřesňuje taktiku Slovanu, který musel narychlo skládat velkou část týmu.

„Naštěstí v tom mám praxi. Je to jiný styl práce, ale zase na druhou stranu to trenéra rozvíjí. Je to i náročné pro hráče, kteří jsou z klubů zvyklí na něco jiného,“ říká Trpišovský, který je ale s posílením spokojený. „Jsou tu hráči, které jsme v rámci možností chtěli.“

Kouč Liberce ani s odstupem nelituje, že neklapl jeho odchod do Sparty. „Dvakrát jsem se rozhodl zůstat v Liberci, rozhodoval jsem se srdcem, mám to tu rád, rozhodně toho nelituju,“ tvrdí, i když ho na severu Čech čeká boj o záchranu.

