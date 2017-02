Stihne hradecká posila začátek jara? Jirsák pořád nehraje, kauzu řeší FIFA

Je to vážně dlouhá story, táhne se jako žvýkačka a stále žádný výsledek. Jen čekání a čekání. Tomáš Jirsák, jediná posila Hradce Králové v zimním přestupovém okně, stále nemá vyřízenou transferkartu a dlí v herní nečinnosti. Celý spor s kazašským klubem Irtyšem Pavlodar řeší orgány FIFA. Nejčernější scénář? Záložník nestihne začátek jara. Pro východočeský klub by to byla v bojích o záchranu čára přes rozpočet.