Plzeň odpustila soupeři červenou. Korejci hráli tvrdě, mrzelo Pivarníka

Stává se z toho plzeňský kolorit. Generálky před vstupem do ostrých zápasů týmu nejdou, Západočeši nezvládli ani duel s jihokorejským Daejeonem a prohráli 0:2. Bojovně naladěný soupeř hrál hodně od podlahy, sudí dokonce jednou tahal červenou. Plzeň ale souhlasila s tím, aby protivník dohrál utkání v kompletním počtu.

„Narazili jsme na kvalitního soupeře, který hrál na můj vkus poměrně tvrdě,“ hodnotil utkání na klubových stránkách trenér Roman Pivarník. „Musíme zapracovat na tom, abychom se nenechali rozhodit, pokud nás někdo pokope,“ přidal se plzeňský záložník Tomáš Hořava.

Jihokorejci hodně kousali, někdy šli až za hranu povolených zákroků. Na začátku druhého poločasu přišel ostrý skluz na Andrease Ivanschitze, letní posila Západočechů měla štěstí, že ho soupeř vážně nezranil.

Jeden z hráčů Daejeonu to ve snažení na hřišti přepískl natolik, že sudí tahal červenou kartu. „Svolili jsme k tomu, aby se nadále hrálo v plném počtu. Je ale pravda, že soupeř hrál často za hranicí faulů,“ prozradil Pivarník.

V přípravných zápasech jde o poměrně častý jev, že vyloučení hráče neznamená početní oslabení týmu. Mužstva v testovacích zápasech především chtějí zkoušet herní věci proti kompletnímu soupeři, ne hrát přesilovku. Přesto šlo od Viktoriánů o sympatické gesto.

Plzeňští fotbalisté byli pochopitelně po utkání zklamaní z výsledku, šlo o jejich první prohru v přípravném období. „Je to taková naše tradice, že ty generálky úplně nezvládáme. Jsme zklamaní, že se nám nepodařilo vyhrát. Pokud chceme být v lize úspěšní, musíme takové zápasy zvládat,“ uvědomoval si Hořava.

„Chtěli jsme vyhrát i dnes, to samozřejmě, ale prohrát jeden zápas v

přípravě není špatné," naznačil Pivarník. "Ale to, co jsme po herní stránce chtěli, jsme splnili. Počasí bylo výborné, podmínky také a zátěž jsme rozdělili dostatečně," zhodnotil plzeňský kouč druhé soustředění ve španělském Benidormu.

Plzeňský tým se v pátek vrací do Česka a bude ladit formu na ostrý start soutěže. Už příští sobotu Viktoria začíná jarní část ePojisteni.cz ligy doma s Příbramí.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>