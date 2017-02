Co ukázala příprava Plzně? Ivanschitz se rozjíždí, Krmenčík zatím spí

Plzeňští fotbalisté se radují z jedné z branek proti Dacii Kišiněv • FOTO: Michal Beránek Sport

Fotbalisté Plzně vstoupí do jarní části ePojisteni.cz ligy v roli lídra tabulky a budou odrážet útoky nejbližších pronásledovatelů. Svěřenci Romana Pivarníka si v zimní přípravě prokázali pevnou defenzivu i stoupající formu Andrease Ivanschitze, ale mají také co zlepšovat. Za co si Západočeší zaslouží pochvalu a co musí zlepšit?