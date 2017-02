V přípravě se jevil jako jednoznačně nejlepší hráč. Navíc dokázal být i produktivní. Není proto divu, že se Tiémoko Konaté probil po svém zimním návratu z juniorského týmu opět do sestavy Sparty. Jenže v sobotní generálce s Žilinou (1:1) tvrdě narazil. Sparťanský kotel dal 26letému křídelníkovi letní trucování pořádně sežrat. Část fanoušků pískala, hučela, místy dokonce slavila Konatého nepovedené akce. „U nás v kabině s tím nemá nikdo problém. Chtěl bych o to poprosit i fanoušky. Nemusí mu fandit, ale aby na něj aspoň nepískali,“ řekl po zápase zkušený stoper Michal Kadlec.

Jako kdyby ho vyměnili. Tohle nebyl ten pravý Konaté, který po celou zimní přípravu naháněl strach obráncům soupeře, připravoval či střílel góly. Bylo na něm znát, že je z reakcí fanoušků nesvůj. Dá se říct, až otřesený. Sparťanský kotel s ním neměl slitování.

V přípravě se jevil jako jednoznačně nejlepší hráč. Navíc dokázal být i produktivní. Není proto divu, že se Tiémo Konaté probil po svém zimním návratu z juniorského týmu opět do sestavy Sparty. Jenže v sobotní generálce s Žilinou (1:1) tvrdě narazil. Sparťanský kotel dal 26letému křídelníkovi letní trucování pořádně sežrat. Část fanoušků pískala, hučela, místy dokonce slavila Konatého nepovedené akce. „U nás v kabině s tím nemá nikdo problém. Chtěl bych o to poprosit i fanoušky. Nemusí mu fandit, ale aby na něj aspoň nepískali," řekl po zápase zkušený stoper Michal Kadlec. Ať radši mlčí... Sparťané řešili nadávky i hučení fanoušků na Konatého

Pokaždé když se rodák z Pobřeží Slonoviny dotkl míče, ozvalo se skupinové hučení a pískání. K tomu se vyskytovaly i vulgární urážky. Jakmile se Konaté zbavil míče, kotel utichl. A takhle se to opakovalo po celý zápas.

Hlavní tribuna chování radikálních fanoušků nevydržela ignorovat a na protest začala na hučení reagovat potleskem. Sparťanský hlasatel se snažil vášně tlumit, ale také marně.

„My jsme s tím počítali. On asi taky. Myslím si, že to je o pár zápasech, aby Timmy ukázal fanouškům, že je platným hráčem pro Spartu. Udělal chybu, člověk jich v životě udělá hodně a každý by měl dostat druhou šanci. To se stalo a u nás v kabině s tím nemá nikdo problém,“ zastal se ho po zápase Michal Kadlec.

Jenže hbitý záložník ač se snažil, jak jen mohl, ne vždy mu to na trávníku vycházelo dle jeho představ. Vrcholem bylo, když ve druhém poločase při přebírání přihrávky podklouzl a sparťanský kotel se mu vysmál. Na hřišti vydržel do 69. minuty, kdy ho nahradil uzdravený Josef Šural.

Vedli 1:0, ale generálku do vítězného konce dotáhnout nedokázali. Sparťanští fotbalisté remizovali s Žilinou 1:1, přesto byli hráči optimističtí. „S hrou můžeme být spokojení. Žilina podala sympatický výkon, ale s Rostovem to bude zcela jiný zápas," řekl po utkání Michal Kadlec, který ze sparťanských stoperů odehrál největší porci minut. Kadlec: Nejdůležitější zápas nás čeká ve čtvrtek

„Není to jednoduché, když na vás vlastní fanoušci pískají,“ omlouval Konatého spoluhráč Kadlec. „Bude to všechno o něm, jak se mu bude dařit. My hráči a realizační tým se mu snažíme pomoct. Doufejme, že bude většina fanoušků, kteří mu budou fandit, a když budou proti, tak ať mlčí,“ dodal.

Trenér Tomáš Požár věří, že se jednalo pouze o výjimečnou situaci, která se nebude opakovat. „Počítali jsme s tím a věřím, že už je to za námi. Nyní se budeme soustředit jenom na fotbal,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci.

Požár: Uzavřený Rostov? Ztížili nám přípravu, ale my jsme partyzáni

