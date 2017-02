Jablonec i Zlín v generálce remizovaly, Liberec zachránil Bošančič

Fotbalistům Jablonce výsledkově nevyšla generálka na jarní část první ligy. Na půdě druholigové Vlašimi pouze remizovali bez branek a v součtu s finálovou porážkou na portugalském turnaji Atlantic Cup 0:3 s Rijekou podruhé za sebou neskórovali.

"Můžeme být rádi, že jsme nakonec nedostali gól z neproměněné penalty. Byly to dva rozdílné poločasy, první byl z naší strany ohromně profesorský, bez pohybu a bez nasazení. Kluci si snad mysleli, že to přijde samo," řekl pro klubový web jablonecký trenér Zdeněk Klucký. "Parta, co přišla do druhé půle, to oživila, zase to mělo náznak nějakého fotbalu. Z velkých šancí se nám ale branku nepodařilo vstřelit," dodal.

Ostatní týmy si se soupeři z druhé ligy poradily. Teplice si s chutí zastřílely a České Budějovice deklasovaly 5:0. Mladá Boleslav dvěma brankami po přestávce porazila Táborsko 2:0 a Příbram zvítězila nad Žižkovem díky dvěma gólům Tomáše Pilíka a jedné trefě posily Zdeňka Linharta 3:1. Zlín remizoval na půdě osmého celku slovenské ligy Dunajské Stredy bez branek.

Smírně skončil i souboj třináctého týmu první ligy Liberce s patnáctou Jihlavou. Vysočina na severu Čech otočila nepříznivé skóre, remízu pak v 77. minutě zařídil z penalty zimní navrátilec do dresu Slovanu Miloš Bosančič.

Fotbalisté Sparty v generálce na jarní část sezony doma remizovali 1:1 s lídrem slovenské ligy Žilinou. Letenský tým poslal do vedení Michal Sáček, v závěru vyrovnal Nermin Haskič. Sparta zůstala v celé zimní přípravě neporažena a v osmém zápase teprve podruhé inkasovala.

Generálky na první jarní kolo ePojisteni.cz ligy:

Slovan Liberec - Vysočina Jihlava 2:2 (1:1)

Branky: 5. Breite, 77. Bosančič z pen. - 43. Ikaunieks, 49. Batioja.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Kouřil, Kúdela, Mikula (46. Bartošák) - Ekpai (67. Graiciar), Obročník (57. Bosančič), Breite (75. Karafiát), Vůch (57. Šulc) - Potočný (75. Latka), Voltr (57. Baroš). Trenér: Trpišovský.

Jihlava: Hanuš - Tlustý (78. Kryštůfek), Krejčí, Štěpánek - Hronek (67. Popovič), Urblík (46. Rosa) - Nový (73. Záviška), Batioja (67. Urdinov), Novotný (67. Vaculík) - Dvořák, Ikaunieks. Trenér: Bílek.

Dunajská Streda - Fastav Zlín 0:0

Zlín: Dostál (73. Švenger) - Kopečný (46. Pazdera), Jugas (73. Bačo), Gajič (73. Janíček), Matejov (73. Hubáček) - Štípek (73. Masař), Traoré, Živulič (73. Hnaníček), Vukadinovič (73. Bartolomeu) - Diop (73. Holík), Beauguel (46. Fantiš). Trenér: Páník.

FK Mladá Boleslav - Táborsko 2:0 (0:0)

Branky: 53. Magera, 59. Pauschek.

Mladá Boleslav: Budinský - Pauschek (61. Jánoš), Da Silva, Stronati (61. Čmovš), Keresteš (46. Fleišman) - Matějovský (61. Mareš), Takács - Vukadinovič (61. Fabián), Valenta (46. Magera), Přikryl - Chramosta (10. Nečas). Trenér: Svědík.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 5:0 (3:0)

Branky: 12. Jeřábek, 26. Hora, 42. Vaněček, 55. Nivaldo, 85. Červenka.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič (63. Vachoušek), Kučera (66. Soungole) - Fillo (46. Nivaldo), Hora (63. Červenka), Hyčka (66. Urma) - Vaněček (63. Vošahlík). Trenér: Šmejkal.

Vlašim - FK Jablonec 0:0

Jablonec:

I. poločas: Hrubý - Pernica, Beneš, Hübschman, Zelený - V. Kubista, Jiráček - Diviš, Pospíšil, Hanousek - Doležal.

II. poločas: Valeš (80. Hrubý) - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista, Považanec - Mehanovič, Trávník, Mihálik - Doležal. Trenér: Klucký.

Sparta Praha - Žilina 1:1 (1:0)

Branky: 26. Sáček - 82. Haskič.

Sparta: Koubek (46. Bičík) - Karavajev (70. Pavlík), Mazuch (46. Holek), M. Kadlec (64. Hybš), Costa (64. Vatajelu) - Vácha (64. Pulkrab), Sáček (64. Havelka) - Néstor (64. Ch. Frýdek), Dočkal (46. Čermák), Konaté (70. Šural) - Juliš (46. Lafata). Trenér: Požár.

<p>V přípravě se jevil jako jednoznačně nejlepší hráč. Navíc dokázal být i produktivní. Není proto divu, že se Tiémo Konaté probil po svém zimním návratu z juniorského týmu opět do sestavy Sparty. Jenže v sobotní generálce s Žilinou (1:1) tvrdě narazil. Sparťanský kotel dal 26letému křídelníkovi letní trucování pořádně sežrat. Část fanoušků pískala, hučela, místy dokonce slavila Konatého nepovedené akce. „U nás v kabině s tím nemá nikdo problém. Chtěl bych o to poprosit i fanoušky. Nemusí mu fandit, ale aby na něj aspoň nepískali," řekl po zápase zkušený stoper Michal Kadlec.</p>

