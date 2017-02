Pelta v dalším dílu Overtimu: Jako kluk jsem si přál být komentátorem

O svých fotbalových ambicích

„Chytal jsem ve Vansdorfu, pak přešel do Jablonce. Dosáhl jsem na úroveň druhé ligy a to bylo maximum. Asi jsem měl rozum v tom, že jsem věděl, kam dosahují moje kvality. Každý sice snil o profesionální kariéře, ale abych myslel třeba na nároďák? Tak daleko určitě ne.“

Jak začínal v Jablonci jako funkcionář v 90. letech

„Situace byla specifická, Jablonec byl podporovaný Liazem, ale fotbal se tam ocitl na pokraji zájmu a hrozil sestup ze třetí ligy do divize. Krátce po revoluci už jsem měl obchodní aktivity v různých odvětvích. Po pádu podpory fabriky to nikdo nechtěl, přišel jsem na valnou hromadu a vystoupil tam a řekl, že chci převzít klub, profinancovat dluhy, shánět peníze a částečně financovat. Tehdy to byly dva miliony korun.“

720p 480p 360p 240p <p>Dnes je nejmocnějším mužem v českém fotbale. O čem Miroslav Pelta snil, když byl malý kluk? „Vždycky jsem si přál dělat sportovního komentátora v televizi,“ prozradil v druhém pokračování pořadu iSport TV Overtime. Předseda FAČR v něm hovořil také o dalších tématech - třeba o funkcionářských začátcích v Jablonci.</p> REKLAMA Pelta v Overtimu: Jako kluk jsem se chtěl stát komentátorem • VIDEO iSport TV

Jak se změnilo prostředí od jeho začátků

„Rozdíl je zásadní. 90. léta byla divočina na všech úrovních - ve fotbale i v byznysu. Někteří lidi si pletli úvěr se ziskem. Dnes je to na celé profesionální bázi – musíte mít produkt, který lze prodat, cenu určuje trh.

MIROSLAV PELTA V ČELE ŽEBŘÍČKU NEJMOCNĚJŠÍCH V ČESKÉM FOTBALE. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

Jaké jsou jeho silné stránky

„Já jsem člověk, který nejvíc maká, když je krize. Jsem takový, že když všechno funguje, tak jsem nesvůj. I moji přátelé mi říkali, že sponzora (pro ligu – pozn. red.) neseženeš, trenéra ti do reprezentace nepustí. V tu chvíli se dostávám do formy. Miluju, když je něco neřešitelného a chci to řešit. Ale kvůli sponzorovi jsem měl bezesné noci, nebudu teď dělat hrdinu.“

Jak vnímá rodina jeho práci

„Manželka a syn mi říkali: Nemáš sponzora, bude ostuda. Oni mě hecují taky, ale já jim říkal: Buďte v klidu, budete překvapení. A oni na to: To jsme zvědaví.“

Podívejte se na 1. díl pořadu Overtime s Miroslavem Peltou, ve kterém ohlásil kandidaturu na předsedu FAČR

480p 360p 240p <p>Už pošesté v řadě deník Sport na první příčku v žebříčku 50 nejmocnějších osobností českého fotbalu zařadil Miroslava Peltu. Šéf fotbalové asociace se tak evidentně také cítí. „Jsem rozdílový hráč,“ pravil v rozhovoru pro pořad iSport TV Overtime a ohlásil kandidaturu na předsedu FAČR v červnových volbách. Došlo i na další témata – postavení komise rozhodčích, kandidatuře bývalého rozhodčího Luboše Pučka či shánění peněz pro fotbal.</p> REKLAMA Pelta v Overtimu: Budu zase kandidovat a Pučka v týmu nechci • VIDEO iSport TV

Miroslav Pelta komentuje přestup Stanislava Tecla z Jablonce do Slavie