Paclík chce další titul s Plzní. Se Slavií tu není nevraživost, řekl Šádek

Fotbalovou ePojisteni.cz ligu čeká opravdu ostré jaro. Jednoznačné ambice na titul netají Viktoria Plzeň, aktuální lídr a obhájce triumfu. Do boje o trůn se po letech mimo úplnou špičku přidává i druhá Slavia. Napumpovaná čínskými financemi z české špičky nejvíc posilovala a jednoznačně chce dominovat i na hřišti. Co na to říkají ve Štruncových sadech? „Bude hrát v lize důležitou roli, to je evidentní,“ prohlásil na předsezonní tiskové konferenci majitel Viktorie Plzeň Tomáš Paclík.

Rivalita mezi Plzní a Slavií je jasná. Zimní přetahovaná o Jana Sýkoru, letitá nevraživost fanoušků, k tomu aktuální postavení v tabulce a slovní přestřelky. Třeba jako ta mezi šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem v reakci na výroky plzeňského trenéra Romana Pivarníka. (Více čtěte ZDE>>>)

„Mediální výstupy byly vyřčené tak, aby někoho nepoškozovaly. Chceme jim vrátit bůra z jara a udělat krok k obhajobě, ale že by šlo o nevraživost, to ne,“ odmítl eskalaci vztahů dvou soupeřů plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

„Už se ale ke Slavii nechceme moc vyjadřovat, tím bychom dostali náš zápas (v třetím jarním kole) do ještě většího rozměru. Bude sám o sobě sledovaný a extrémně náročný pro fanoušky, trenéry i hráče, to je dané postavením v tabulce,“ dodal Šádek.

Plzeň v zimě stála o odchovance Jana Sýkoru, mladý univerzál z Liberce ale nakonec dal přednost Slavii. Západočeši ale na přestupovém trhu také nelenili. Přivedli Andrease Ivanschitze, Tomáš Hájka, Erika Janžu, z hostování si stáhli Martina Chriena a z juniorky Michala Hlavatého.

„Absolutně respektujeme právo Slavie nakupovat hráče za jekékoliv peníze, vnímáme je jako soupeře a chceme je porazit na hřišti. Třeba s panem Tvrdíkem mám naprosto korektní vztahy,“ zdůraznil majitel klubu Tomáš Paclík.

Slavia se ambicemi na titul nijak netají a působí hodně sebevědomě. „Chce udělat všechno pro to, aby byla nejúspěšnější v lize, možná že je maličko víc podrážděná. Ale na úrovni vyššího a středního managmentu nevnímám, že by situace byla nějak vyhrocená. Možná to poznám, až tam teď budu žádat o vstupenky,“ usmíval se Šádek.

Plzeň jednoznačně chce udržet vedoucí postavení v lize a na konci jara slavit třetí titul po sobě. „Jediný cíl je obhájit titul. O této sezoně jsem nikdy neřekl, že bych se spokojil s třetím místem,“ vyhlásil Paclík.

„Oba dva soupeři budou usilovat o to, abychom my titul nezískali. Sparta vypadá smířená, ale tak to u nich nikdy není, ambice Slavie nikdo nezakrývá,“ prohlásil Šádek. „Uvědomuji si, že jde o něco výjimečného, že regionální klub jako Plzeň může získat potřetí titul. Moc si toho vážíme,“ přidal se Paclík.

Plzeň vstupuje do ligy už v sobotu 18. února, doma přivítá poslední Příbram. Pak Západočechy čeká opravdu náročný blok zápasů. Jede do Zlína, na Slavii, doma se utká s Libercem a následuje dohrávka odloženého podzimního duelu na Bohemians.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>