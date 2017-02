Čížkův konec v Bohemians. Přestalo ho to bavit, řekl kouč Koubek

Osud Tomáše Čížka se začal přetřásat od začátku února. Osmatřicetiletý ofenzivní záložník klubu oznámil, že dál hrát nechce a s týmem neodcestoval na soustředění do Turecka.

Čížek pak ještě nastoupil za juniorku, dál ale v klubu už působit nebude. Před zahájením ostrých jarních bojů se sešel s vedením a dohodli se na předčasném rozvázání kontraktu, který běžel až do konce sezony.

"Tomáš už od června věděl, jak to máme spolu nastavené. Věděl, že bude plnit roli takového zkušeného hráče a nebyl s tím problém. Osm měsíců to respektoval, ale teď mám dojem, že ho to přestalo bavit. Už roli toho jokera asi nechtěl hrát. Ale vlastně nám to pořádně nevysvětlil," prohlásil trenér Miroslav Koubek.



Kádr Bohemians v zimě doznal několika dalších změn. "Klokani" si podruhé vypůjčili ze Slavie brankáře Martina Berkovce, protože hostování gólmana Viktora Budinského předčasně ukončila Sparta.

Trávník v "Ďolíčku" už naplno topí

Útočník Jan Holenda se vrátil do Plzně a obratem přestoupil do Dukly, nahradit se ho pokusí Rus Jevgenij Kabajev, dvojnásobný nejlepší střelec estonské ligy. Z Liberce do Bohemians zamířili krajní bek či záložník Milan Nitrianský a útočník Miroslav Markovič, obránce Ondřej Vrzal přišel na hostování z Dukly.

Pražané mají po podzimu 18 bodů a k dobru ještě domácí zápas s Plzní, který se v prosinci nehrál kvůli namrzlému trávníku v Ďolíčku. Vršovický klub za to dostal pokutu 350 tisíc korun.

"Naplno topíme od 3. února. Splňujeme nasazené hodnoty LFA. Kontrolor dnes hřiště zhodnotil jako excelentní a ihned připravené k soutěžnímu zápasu," uvedl ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Pro "Klokany" je pozitivní, že po dlouhých letech nemusí řešit palčivou otázku stadionu. Ďolíček totiž od dosavadního majitele koupí hlavní město a bude ho klubu pronajímat.

"Situaci kolem stadionu se v podstatě vyřešila pondělním podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Tento dokument byl poslední podmínkou k uzavření kupní smlouvy mezi magistrátem a majitelem stadionu," konstatoval Jakubowicz.