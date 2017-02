Dočkal o fenoménu Holoubek: Vůči Ščasnému mi to přišlo až nefér

Po Zdeňku Ščasném nastoupil trenér David Holoubek, jednalo se také o Jindřichu Trpišovském. Jak jste vnímal to dění kolem?

„Na tohle většinou odmítám odpovídat, i když svůj názor na tyto věci mám. Asi by mi nikdo neutrhl hlavu, kdybych je prezentoval veřejně. Nicméně nemám pocit, že mi to přísluší. V pozici hráče bych neměl hodnotit dění v klubu, hlavně co se týká personálního obsazení. Trenér je můj nadřízený, ať je ta situace jakákoliv. Ani to není vypovídající a objektivní. Myslím to tak, že podobnými otázkami jsou hráči stavěni do situace, že budou odpovídat ve smyslu, co se od nich chce slyšet. Anebo odpoví obecně, pozitivně a nic z toho nevyleze.“

To může vyznít i tak, že si myslíte něco negativního a raději to neřeknete.

„Kdyby to tak bylo a měl jsem jakéhokoliv trenéra, teď z toho vynechme Davida Holoubka, byl by tu třeba nějaký Němec a já ho nenáviděl, tak vám to přece neřeknu. I když bych se každý den těšil na to, až odejde, abych ho nemusel vidět. Raději budu mluvit obecnými nicneříkajícími frázemi, nebo vůbec. Proto jsou otázky, co si myslím o trenérovi, věci, které já nemůžu hodnotit. Hráč je v tu chvíli omezený, protože nebude mluvit otevřeně. A vy z toho nedostanete reálný obrázek.“

Ale fanoušky váš názor zajímá.

„Za poslední měsíce se často stávalo, že jsme po zápase chodili dělat rozhovory a novináři se po dvou otázkách na utkání začali ptát na trenéra. Chápu, že je to pro novináře zajímavá věc. Zeptá se, protože je to jeho práce. Ale hráč se dostává do pozice, že stejně nebude odpovídat otevřeně. Taky nebudete psát o svém šéfovi v novinách, aby si o tom četly miliony lidí. Když se vás na něj zeptám, tak vypneme diktafon, a vy mi něco řeknete.“

Klidně: je skvělý!

(směje se) „Ale to neříkám kvůli tomu, že bych měl jiný názor, než můžu prezentovat. Podle mě by se ven měly dostávat pouze věci, které chce klub zveřejnit. Takhle by měl fotbalový klub fungovat. To ostatní by mělo zůstat uvnitř. Když budu mít nějaký názor na trenéra a budu se o tom bavit se sportovním ředitelem nebo majitelem, tak jim řeknu, co cítím.“

Trochu se divíte, že se novináři ptali na trenéra Holoubka, ale přeci jenom byl na podzim jakýmsi fenoménem. Necítil jste to stejně?

„Už jsem o tom mluvil, že média čekají na něco nového. O čem se bude dobře psát. Tohle byla přesně jedna z věcí. Navíc to nabídlo více témat, protože trenér Holoubek byl neokoukaný ve smyslu, že ještě nikdy nepůsobil v ligovém týmu. Také se psalo o nedostudované licenci a že tým převzal v průběhu sezony. Tohle je pro vás novináře nové a do všech to perete dennodenně.“ (usmívá se)

Zajímavé to bylo hlavně proto, že Sparta najednou porazila Inter Milán a začala hrát lépe.

„To chápu, ale vůči trenérovi Ščasnému mi to přišlo skoro až nefér. Ještě pod jeho vedením jsme odehráli strašné derby, po kterém odstoupil. Měli jsme čtyři dny do zápasu s Interem a ten jsme porazili po dobrém výkonu. Najednou to vypadalo, že odešel trenér a z nás všech to spadlo. Těžko ale někdo může za tři dny něco změnit takovým stylem, aby se všechno obrátilo k lepšímu. Takhle to nebylo. Rozumím, že je to zajímavé, ale nemyslím si, že někdo dokáže za pár dní změnit tolik věcí.“

Minimálně to však týmu dodalo impulz. Nebo byste porazili Inter i za trenéra Ščasného?

„To nedokážu posoudit. Nějaký impulz to mívá většinou spíš, když přijde někdo nový zvenčí. Pokud ale z trenérského štábu odejde jenom jeden člověk a ostatní zůstanou, tak v tom moc velký impulz nevidím. Nechci mluvit úplně za ostatní. Už jsem říkal, že od trenéra Ščasného jsem cítil velkou důvěru a hrálo se mi pod ním dobře. Z některých kluků to ale možná spadlo, protože třeba takovou důvěru necítili. Jeho odchod mohl někomu pomoci v herním projevu.“

