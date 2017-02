CELÝ SESTŘIH: Slavia – Jihlava 2:0. Dvěma góly rozhodl Škoda

V Edenu před výkopem nesvítila světla Zápas 17. kola první ligy mezi fotbalisty pražské Slavie a Jihlavy začal o čtvrt hodiny později oproti původně plánovanému času výkopu. Důvodem byly problémy s osvětlením na stadionu v Edenu. Úvodní jarní zápas slávistů měl odstartovat v 16:30, už před utkáním se však v aréně objevily problémy s elektřinou. Světla chvíli svítila, pak zase zhasla a to se několikrát opakovalo. Podařilo se je opět nahodit až po plánovaném času, kdy měl duel začít. Problémy s osvětlením měla Slavia i v posledním podzimním domácím kole s Mladou Boleslaví. Listopadový zápas tehdy byl od 34. minuty na více než čtvrthodinu přerušen a Pražané nakonec zvítězili 2:1. Podle regulí musí utkání od přerušení opět začít nejpozději do hodiny, jinak by byl předčasně ukončeno.