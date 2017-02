Fillo o parádním gólu: Situace byla taková, že jsem musel jít sám

Tahle paráda oslnila Stínadla. Martin Fillo vzal míč a namířil si to přímo k soupeřově brance. Prošel přes tři bránící brněnské hráče a zkušeně zakončil. „Byl to hezký gól a jsem za něj rád, ale nebylo to zas tak super umění,“ usmál se teplický záložník po remíze 1:1.