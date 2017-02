Jak si vedly posily: Sýkora zazdil šanci a získal penaltu, Ivanschitz pálil

V zimě změnili angažmá a zamířili bojovat o titul do dvou předních českých týmů. Zatímco Slavia ze svých sedmi zimních posil postavila tři (Sýkora, Flo a Lüftner), Viktoria Plzeň jenom jednu, tu největší, Andrease Ivanschitze. Vidět byl především slávistický křídelník Sýkora, který proti Jihlavě vybojoval pro svůj tým penaltu. Ivanschitz s nálepkou velmi zvučné posily zahazoval šance a střídal v 68. minutě. Jak si v prvním jarním kole zimní posily vedly a jak je oznámkovali redaktoři deníku Sport, se podívejte v článku.

Do Edenu dorazil jako prototyp moderního beka, který rád podporuje ofenzivu. Proti předposlednímu celku ligy však svoje schopnosti naplno neukázal. Dopředu předvedl pouze jeden povedený centr na Milana Škodu. V obraně naopak vystrašil při ztrátě míče a umožnil jihlavskému Dvořákovi vystřelit. Ze tří posil v sestavě Slavie patřil k nejslabším.

Michael Lüftner (Slavia)

Obránce Michael Lüftner v akci v utkání proti Jihlavě • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Známka Sportu: 5

Počet odehraných minut: 90

Trochu překvapivě se dostal do sestavy na úkor kapitána Jiřího Bílka, ale důvěru trenéra Šilhavého splatil. „Vytipovali jsme si ho na základě výkonů z Teplic a přesvědčil nás v přípravě. Bílek má důležitou roli v kabině, která se nemění. To, že teď nehrál, ještě neznamená, že nad ním lámeme hůl. Počítáme s ním, mluvili jsme spolu, bere to v pohodě,“ vysvětlil kouč Slavie.