Žolík Krmenčík zachránil Plzni body: Příbram se inspirovala u PSG

Trenér Pivarník svého nejlepšího střelce nechal v úvodním ostrém duelu jara na lavičce. Přednost dostal na hrotu Tomáš Poznar, kterému lépe vyšla zimní příprava. „Samozřejmě jsem byl zklamaný, ale v přípravě se mi nedařilo dávat góly, Poznymu ano, proto začal on. Tady je však jedno, kdo hraje, protože kvalita střídá kvalitu,“ podotkl 23letý forvard.

Plzeň se ale proti poslednímu týmu dlouho nemohla prosadit. „Sledoval jsem to z lavičky a Příbram velmi dobře napadala, zavírali nám střed hřiště trochu jako PSG proti Barceloně. Asi se tím jejich zápasem inspirovali,“ hodnotil Krmenčík průběh utkání.

Zatímco Barcelona se proti presinku PSG neprosadila a z Paříže si odvezla překvapivý debakl 0:4, Plzeň měla příležitosti, které však dlouho neproměňovala. „My tu jejich dobrou obranu překonávali a měli šance. Jen chyběl ten gól, který přišel až po mém příchodu na hřiště,“ konstatoval Krmenčík.

Na hřiště se dostal v 65. minutě, když nahradil Andrease Ivanschitze. Stačilo mu pět minut a hned skóroval. Po přihrávce Milana Petržely se vyhnul ofsajdu a zblízka propálil gólmana Aleše Hrušku. Plzeň se díky tomu udržela na prvním místě tabulky před těžkými duely se Zlínem a Slavií, které úřadujícího mistra čekají v příštích dvou kolech.

„My se soustředíme na každý zápas stejně. Souboje s týmy z druhé půlky tabulky jsou možná ještě těžší než s těmi z prvních příček. Nemají totiž co ztratit, zatímco my jako Plzeň to musíme zvládat. Proti těm silnějším se nám daří, což se pokusíme potvrdit,“ dodal plzeňský odchovanec.

Proti Příbrami se mohl trefit ještě jednou, v závěru ale jeho samostatný nájezd vykryl gólman Hruška. Rozhodující trefou ale ukázal, že je velmi platným hráčem. Na kontě má v aktuální sezoně už osm branek.

