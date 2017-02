CELÝ SESTŘIH: Hradec - Dukla 0:2. Na mizerném terénu pálili Podaný a Holenda

Fotbalisté Dukly porazili v 17. kole ePojisteni.cz ligy domácí Hradec 0:2. Za hosty se nejprve nádherně z přímého kopu trefil Jakub Podaný, v závěru zápasu pečetila skóre nová posila Pražanů Jan Holenda. Dukla se díky výhře vyhoupla do první poloviny tabulky.

V prvním poločase měli mírnou převahu Pražané, kterým kvůli kartám chyběl kapitán Hanousek. Přesto mohl jít do vedení domácí tým. Ve 12. minutě se po rohu hostů dostal do rychlého protiútoku Malinský, prošel až na šestnáctku, jeho střelu však vyrazil brankář Rada. Dorážet mohl ještě Martan, jenže skákavý míč trefil špatně a namířil vedle.

Poté už přišly šance Dukly. Hned minutu po hradecké příležitosti šel sám na Ottmara zkušený Holenda, hradečtí obránci jeho pokus v poslední chvíli zablokovali. Nejvýraznější možnost měl mladík Mustedanagič, jenž je v Dukle na hostování ze Sparty. Jeho volej ve 22. minutě perfektně lapil Ottmar.

Hradec Králové stihl dát do pořádku hřiště, takže mohl přivítat Duklu. Jenže potvrdilo se, že ve vzájemných soubojích těchto dvou soupeřů má výrazně navrch právě tým z Julisky. Ten s "votroky" v samostatné české lize ještě neprohrál a také tentokrát se radoval z vítězství 2:0. Byl to devátý triumf Dukly nad Hradcem v řadě. Nádherný gól si připsal levý obránce hostů Jakub Podaný.

Druhý poločas byl zajímavější. Lépe ho začali hosté, na pět minut zatlačili hradecké mužstvo před jeho bránu. Jenže v 51. minutě mohli domácí změnit skóre. Malinský však po zpětné přihrávce balon trefil velmi špatně. Stejný hráč pak o sedm minut později selhal v ještě větší možnosti. Postupoval sám na Radu, brankář ale jeho pokus vyrazil a poradil si i s pokusem kapitána Černého z bezprostřední blízkosti.

Hradec na zahozené šance doplatil v 67. minutě. Levý obránce Podaný totiž z přímého kopu trefil skvěle horní roh brány. Ottmar neměl šanci. Hradecký brankář však o chvíli později domácí celek zachránil, tentokrát ho Podaný zblízka nepřelstil.

Hradec poté zjednodušil hru, na hrot se přesunul vysoký obránce Chleboun, jenže k vyrovnání to nevedlo. V nastavení navíc vyrazil do útoku i brankář Ottmar, pokus nevyšel, protože rychlý brejk zakončil do prázdné brány Holenda. Proto Dukla ovládla i druhý duel s Východočechy v této sezoně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 67. Podaný, 90+3. Holenda Sestavy Domácí: Ottmar – Plašil, Chleboun, Hůlka, Mudra (87. Súkenník) – Jirsák – Malinský, P. Černý (C) (78. Šípek), Schwarz (82. Trubač), Martan – Pázler. Hosté: F. Rada (C) – Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný – Bezpalec, Daniel Tetour, Mustedanagič (77. Edmond) – Milošević (90. Juroška), Holenda, Olayinka. Náhradníci Domácí: Lindr, Trubač, Súkenník, Černý, Krátký, Nosek, Šípek Hosté: Hruška, Brandner, Brejcha, Edmond, Juroška, Preisler, Smejkal

