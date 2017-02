Drama Dukly! Z autobusu se kouřilo, do Hradce přijela auty

Cesta za prvními ligovými body byla pro Duklu dramatická už od jejího začátku. Krátce za Prahou směrem na Hradec Králové se začalo z jejího autobusu kouřit, hráči vyběhli ven a s telefony u ucha sháněli náhradní dopravu. „Krachnul nám autobus hned na začátku dálnice, všichni jsme z něj rychle vypadli, aby se něco nestalo. Náhradní měl přijet až za 45 minut, takže bychom to měli na knop. Obvolali jsme všechny lidi, co jeli do Hradce. Vešli jsme se do pěti aut a na zápas přijeli včas. Stihli jsme se dobře připravit a vyhráli,“ s úsměvem komentoval problém s autobusem gólman Filip Rada.