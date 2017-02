Šeda se smiřoval s rolí dvojky, v Karviné vychytal Boleslavi bod

Zdálo se, že se navzdory odchodu Jakuba Diviše do Polska bude muset i pro jarní část sezony smířit s rolí dvojky. Jedničkou se měl stát Viktor Budinský. Jenže fotbalové řády jsou proti, Budinský do Mladé Boleslavi zatím přestoupit nemůže a Jan Šeda se poprvé v této sezoně mohl postavit do branky Středočechů. A zápas mu vyšel výborně. Chytil několik šancí a také trenér Martin Svědík musel po utkání konstatovat, že zejména v prvním poločase zachránil jeho mužstvo výborný Šeda v brance.

Jak jste celou tu situaci kolem příchodu-nepříchodu Viktora Budinského do Mladé Boleslavi vnímal?

„To je záležitost pana Dufka a vůbec celého vedení našeho klubu. Já jsem rád, že jsem mohl chytat.“

Už jste se smiřoval s opětovnou rolí dvojky, nebo jste cítil, že je možnost stát se po odchodu Jakuba Diviše navzdory chystanému příchodu Viktora Budinského v Mladé Boleslavi jedničkou?

„Tak úplně jsem tu možnost necítil, ale tohle je interní záležitost klubu a komentovat to nebudu.“

Výkonem, který jste v Karviné podal, jste ukázal velmi solidní formu. A třeba i to, že Mladá Boleslav dobrého gólmana má…

„Jsem rád, že jsem klukům mohl pomoct. Chci chytat a chtěl bych chytat za každou cenu. Ty záležitosti, které byly, to se prostě nějakým způsobem stalo a já jsem rád, že jsem mohl nastoupit.“

Po zimní přestávce se v Karviné jako první soupeř ukázala Mladá Boleslav. Domácí odvedli na podzim slušnou práci a mají nakročeno k tomu, aby hráli nejvyšší soutěž i v další sezoně. Mladá Boleslav musela oželet jednu ze zimních posil - brankáře Viktora Budinského, pro kterého už by to byl čtvrtý klub v této sezoně, kde byl registrován, což je proti regulím. V bráně tak nastoupil Jan Šeda. A právě Šeda předvedl skvělý výkon a držel Mladou Boleslav proti karvinským útokům. Po gólech Lukáše Budínského a Ladislava Takácse skončil zápas remízou 1:1.

Čekal jste, že si v Karviné tolik zachytáte?

„Úplně tak moc ne. Věděli jsme, že Karviná je silové mužstvo, že má nebezpečné přechody do útoku. Na to jsme se chystali celý týden, v prvním poločase se nám ale moc nedařilo. Byly tam od nás zbytečné ztráty, ze kterých pramenily domácí šance.“

Z mého pohledu měla Karviná v první půli největší šanci ve chvíli, kdy na vás s míčem na noze běžel Lukáš Budínský. Běžel mírně ze strany a přiznám se, že jsem čekal, že bude pálit ke vzdálenější tyči. Zvolil překvapivě bližší tyč a téměř šibenici, přesto jste stačil zasáhnout…

„Taky jsem si myslel, že bude střílet ke vzdálenější tyči. Měl jsem štěstí, že jsem se stačil vytáhnout tak vysoko. On měl dvě možnosti. Jak jste říkal. Buď na vzdálenější tyč, nebo to narvat nahoru na přední. S tím jsem počítal a měl jsem i štěstí, že mi to takhle vyšlo.“

Určitě jste si do Karviné jeli pro víc než jeden bod. Jste s ním tedy spokojeni?

„Po tom, jak to probíhalo, kolik jsme měli šancí my, kolik Karviná, je bod podle mého soudu spravedlivý.“

Karviná - Mladá Boleslav: Budínský v samostatném úniku opět nepřekonal skvělého Šedu