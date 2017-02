Pískot a nadávky Konatému! Kotel Sparty ho urážel jako Limberského

Už když se na zimní přípravu vrátil do prvního týmu, bylo jasné, že fanoušci Tiémoka Konatého nepřijmou s otevřenou náručí. Znát to bylo už v generálce se Žilinou, kdy na něj bučeli a pískali. Když se však 26letý křídelník nechal ve čtvrtečním zápase Evropské ligy v Rostově vyloučit po dvou žlutých kartách už v 32. minutě, nenávist fanoušků ještě víc gradovala.

Když trenér Tomáš Požár po vysoké porážce 0:4 prohlásil, že do nedělního duelu s Bohemians 1905 provede několik personálních změn v sestavě, spekulovalo se o tom, že právě Konaté bude jedním z hráčů, kteří do utkání nezasáhnou.

Jenže rodák z Abidžanu zemětřesení v sestavě Letenských neodnesl a šel do zápasu. Neprožíval ale příjemné chvilky. Od prvních minut musel polykat nadávky od vlastních fanoušků v kotli. Transparent „Konaté ven“ doplnily pokřiky „Konaté, ty jsi h****o“ či „Chcípni, Konaté,“. Fanoušci z ostatních sektorů během urážek pískali a sparťanského hráče bránili.

„Zvažovali jsme to hodně a nebylo to jednoduché rozhodnutí," připustil letenský trenér Tomáš Požár. "Bohužel se stalo, co se stalo. Byl to ten nejhorší scénář, který mohl nastat. Zároveň jsem však v našem prostředí cítil obrovskou podporu Timmyho a i proto jsme se rozhodli, že mu dáme důvěru," vysvětlil.

„Tím jestli ho Sparta postaví, jsem se nezabýval. Řeknu jen svůj názor, že to bylo správné, kdyby nenastoupil, tak je ten hráč zadupaný,“ přidal se trenér Bohemians Miroslav Koubek.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Bohemians: V kotli Sparty visí transparent “Konaté ven” • VIDEO iSport TV

Situace chvílemi vypadala, jako když na Letnou zavítá Viktoria Plzeň a domácí fanoušci uráží obránce Davida Limberského. Zatímco Konatému fanoušci spílají kvůli podzimnímu trucování za neuskutečněný přestup do Steauy Bukurešť, obránce Západočechů nemají v lásce kvůli nafilmovanému pádu v pokutovém území ze vzájemného duelu v sezoně 2012/13 a následným zpochybňováním vyhraných mistrovských titulů.

„Vnímáme, že určitá část fanoušků má na něho určité reakce a také nechceme naše příznivce rozdělovat, to určitě ne. Vadí mi to, a rád bych všechny požádal, abychom se zaměřili na Spartu, na tým a jeho hru, abychom byli jednotní,“ vyzval Požár fanoušky.

Na Konatého neměly nedělní urážky takový dopad, jako proti Žilině, kdy se mu na hřišti vůbec nevedlo. Zároveň však ukázal, že od agresivní hry nehodlá upustit ani po čtvrtečním vyloučení. Názorným příkladem byl souboj s Michalem Švecem, kterého knockoutoval ramenem a obránce Bohemians byl chvíli otřesený na hřišti.

Ve druhém poločase se Konaté blýskl individuální akcí, když přešel přes dva bránící hráče „klokanů“ a mířil na brankáře Berkovce. Zároveň jej Michal Švec zastavil v souboji jasným faulem, za který vyfasoval žlutou kartu.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Bohemians: Konaté se hnal do šance, Berkovec byl na zemi včas • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Bohemians: Konaté se řítil do útoku, zarazil se o Švece • VIDEO iSport TV