Požár: Konatého jsme se rozhodli podpořit. Sparta ale musí přidat

Vítězství nad Bohemians se rozhodně nerodilo lehce. Očekávali jste, že to bude až takhle náročný duel?

„My jsme ve čtvrtek neodehráli dobrý zápas. Dostali jsme se pod kritiku a pod tlak. Do toho byla znát nějaká únava… Nechtěl bych se k tomu moc vracet. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale v našem projevu, kterým se chceme prezentovat, musíme ještě přidat.“

Jak moc jste přemýšleli nad tím, zda postavíte po čtvrtečním zkratu Tiémoka Konatého?

„Zvažovali jsme to hodně a nebylo to jednoduché rozhodnutí. Bohužel se stalo, co se stalo. Byl to ten nejhorší scénář, který mohl nastat. Zároveň jsem však v našem prostředí cítil obrovskou podporu Timmyho a i proto jsme se rozhodli, že mu dáme důvěru. Vnímáme, že určitá část fanoušků má na něho určité reakce a také nechceme naše příznivce rozdělovat, to určitě ne. Vadí mi to, a rád bych všechny požádal, abychom se zaměřili na Spartu, na tým a jeho hru, abychom byli jednotní.“

Po zápase s Rostovem jste říkal, že Konatého vyloučení budete ještě řešit interně nějakým trestem. Vyřešili jste to tedy tím, že zůstal v sestavě?

„To čtvrteční vyloučení ovlivnilo utkání, to je jasné. I když je pravda, že ten první zákrok na žlutou kartu možná nebyl. Ten druhý byl takový, jaký byl. Pro mě je to nešťastná věc. Zaujali jsme postoj, že Timmyho podpoříme. Mluvili jsme s ním, jestli je dostatečně odolný a dokáže si představit, zda odehraje kvalitní utkání a i na základě toho, jsme se tak rozhodli.“

Jak hodnotíte výkon Aleše Čermáka, který byl jedním ze tří hráčů, které jste změnili v sestavě a duel s Bohemians rozhodl?

„V první půli byl u důležitých situací a nakonec i u té nejdůležitější, v té druhé nehrál dobře celý tým. Ani on už nebyl tak vidět, jako v prvním poločase. Možná mu docházely síly, nicméně podal dobrý výkon.“

V posledních dnech se řešila kauza hostování Viktora Budínského v Boleslavi a Martina Nového v Jihlavě, u kterých se zjistilo, že nakonec za třetí tým v sezoně nemohou hrát. Jak tomu tedy došlo?

„Je to nepříjemná situace. V médiích jsem zaznamenal reakce, že za to mohou kluby. Není to však tak jasné. V rámci formulace nového přestupního řádu a jeho výkladu podle nás a dalších klubů ta hostování možná jsou. To, že se ukázalo na klub, není fér. Mladá Boleslav to konzultovala s legislativně právním oddělení a dostala souhlasnou odpověď. Teprve poté se řešila konzultace s FIFA, která byla negativní. Z našeho pohledu došlo k dvojímu výkladu a nejasné formulaci nového přestupního řádu. Martin Nový se nyní připojí k juniorce. U Viktora jsme váhali, zda si ho nenecháme, nakonec, když nás oslovila Boleslav, tak jsme s tím souhlasili, nyní se bude připravovat s A týmem a program mu určitě vymyslíme.“

