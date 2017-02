Reakce Sparty na výprask: Gólový Čermák, Lafata i víra v Konatého

Po čtvrtečním zápase v Evropské lize s Rostovem (0:4) to bylo jasné. Takhle Sparta hrát další zápas (doma v lize proti Bohemians) nemůže. A vědomi si toho byli i trenéři, kteří přichystali na nedělní duel hned tři změny v základní sestavě. Patřilo mezi ně i zařazení Aleše Čermáka, který zápas s „klokany“ rozhodl parádní trefou z dálky. Jak si noví hráči v sestavě vedli?

David Lafata

Koho nahradil: Lukáš Juliš

Pozice: útok

Zatímco v Rostově si sparťané moc nezaútočili a Julišovy úkoly byly spíš defenzivní, v prvním jarním ligovém utkání s Bohemians 1905 se Sparta do útoku tlačit musela. Aby svoji snahu umocnila, vrátili trenéři do sestavy kapitána Davida Lafatu. Ten sváděl plno nepříjemných osobních soubojů s hostujícími hráči, ale do žádné velké šance se nedostal. Svoji pověst kanonýra bude muset ještě předvést.

Aleš Čermák

Koho nahradil: Lukáš Vácha

Pozice: záloha

Na ofenzivu vsadili Letenští i v případě střední zálohy. Pouze na lavičku usedl defenzivně laděný Lukáš Vácha a šanci dostal Aleš Čermák, kterého to od přírody táhne víc dopředu než k vlastní brance. A tento krok Požárovi a spol. vyšel. Kapitán reprezentace do 21 let celý zápas rozhodl výstavní trefou zpoza vápna. Ve druhém poločase už o sobě tak znát nedával a jeho výkon šel dolů, stejně jako ten týmový. „Podal slušný výkon, možná mu na konci ubývaly síly,“ říkal sparťanský trenér Tomáš Požár.

Mario Holek

Koho nahradil: Ondřej Mazuch

Pozice: stoper

Sparťanská obrana v Evropské lize s Rostovem působila pomalu, nekompaktně a kupila jednu chybu za druhou. I proto šel v neděli do hry Mario Holek místo Ondřeje Mazucha, který nepovedený čtvrteční duel odnesl. V úvodu Holkovi nevycházela rozehrávka, během zápasu však nijak výrazně nepropadl. Svědomí by měl zpytovat spíš jeho kolega ze stoperské dvojice Michal Kadlec. Zda však spolu zůstanou i pro čtvrteční odvetu s Rostovem, není jasné. Trenér Požár po zápase uvedl, že Sparta má široký kádr a ke změnám dochází i proto, aby hráči rotovali.

Tiémoko Konaté

Koho nahradil: zůstal v sestavě

Pozice: záloha

O změnu v sestavě se sice netýkalo, ale překvapení to jisté bylo. Po čtvrtečním zkratu, kdy si nechal Konaté dát dvě žluté karty a ze hřiště šel už v 32. minutě, se nepředpokládalo, že dostane důvěru i v neděli. Trenéři jej však podpořili a proti Bohemians nakonec odehrál celých 90 minut. Během nich ukázal svoji agresivní hru, když ramenem hokejovým zákrokem zbořil hostujícího Švece a ve druhém poločase jej obrana musela zastavit pouze za cenu žluté karty.

