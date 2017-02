Čínský klub to nevzdal, zase láká Dočkala. Navýšil nabídku pro Spartu

Už to vypadalo, že tento příběh skončil. Možný přestup sparťanského záložníka Bořka Dočkala do Číny je ale opět na stole. Jak informoval iDnes.cz, klub Che-nan Ťi-na-jie opět obnovil aktivitu ohledně českého reprezentanta a snaží se zvrátit dosud neúspěšná jednání se Spartou exkluzivní nabídkou. Zatímco před startem jarní části podle informací deníku Sport přišel se 175 miliony korun, nyní by suma měla být ještě vyšší.