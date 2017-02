Potíže Strašákova nástupce. Lídrovi kotle Slavie hrozí 4 roky bez fotbalu

Život bez chození na fotbal si neumí představit, ale možná se pro něj stane realitou. Lídr aktivních fanoušků Slavie Pavel, kterému všichni říkají „Krasoň“, totiž dostal zákaz navštěvovat fotbalová utkání za konflikt na tribunách při podzimním derby. Nástupce populárního „Strašáka“ s tím ale nesouhlasí a rozhodl se odvolat. „Stojí za to dál bojovat,“ tvrdí.

Pavlovi hrozí dlouhý trest kvůli konfliktu s pořadatelskou službou během zápasu Slavie na Spartě, který se odehrál v září minulého roku. „Po podzimním derby jsem obviněn z výtržnictví po bitce se sekuriťákama v sektoru hostí,“ přiznal pro web supporters.cz.

Soud dal za pravdu policii a lídra známé Tribuny Sever zatím nepravomocně odsoudil. Pavel by podle rozsudku nesměl na fotbal čtyři roky. Po utkání s Jihlavou, ve kterém nechyběl na svém tradičním místě s mikrofonem v ruce, se ale rozhodl odvolat.

„Včerejší zápas byl pro mě hodně emotivní... Vaše reakce mě naprosto dojaly, ukázali jste mi, že v tomhle boji nejsem sám. Včerejšek mě přesvědčil, že určitě stojí za to dál bojovat i přes nemalé finační výdaje s tímto sporem spojené, ale i přes riziko daleko tvrdšího trestu,“ napsal „Krasoň“ na svůj Facebook.

„Zdůrazňuju, že ještě není zcela prohráno a po odvolání se mi může zákaz vstupu na fotbal vyhnout,“ dodal nástupce Lukáše Valy alias Strašáka, který šéfoval slávistickému kotli dlouhé roky. Pavel je v čele příznivců červenobílých přibližně dva roky.

Protože se proti rozhodnutí soudu odvolal, minimálně na několika dalších zápasech nebude chybět. „Rozhodl jsem se proti trestnímu příkazu podat odpor. Znamená to tedy, že se minimálně do soudního líčení budeme vídat dál na zápasech Slavie,“ upřesnil.

Pokud ale Pavel trest skutečně dostane, bude to možná znamenat Strašákův návrat. „Kdyby to nedejbože nastalo, spíkrování (šéfování kotli) by se po dobu mého zákazu opět ujal Strašák,“ prozradil před pár týdny současný lídr slávistických fanoušků.

<p><span id="docs-internal-guid-4d82726e-5271-d557-60d4-3b03152331c2"><span>Slavia proti Jihlavě navázala na svou podzimní jízdu a díky vítězství 2:0 se minimálně dočasně vyhoupla na první místo v tabulce. Oba góly dal Milan Škoda, druhý z nejspíš nesprávné nařízené penalty, a další velké šance domácích zastavil vynikající brankář Vysočiny Jan Hanuš. </span></span></p>