Nová liga řeší úpravy. Kluby spekulovaly, že je výhodnější být sedmý než šestý

"Během zimní přestávky jsem objel všechny kluby a získal jsem zpětnou vazbu. Navrhli jsme modifikaci, o které nyní budeme s kluby znovu jednat, a dali jsme jim čas si to promyslet, ke které variantě se přikloníme," uvedl na dnešní tiskové konferenci Svoboda.

"Při hlasování by to asi bez problémů prošlo, ale nechci, aby z toho měl některý klub pachuť. Chci, aby to všichni vzali za své. Do 30. června se musíme rozhodnout, pak nás čekají ještě jednání s televizními společnosti, ale jsem přesvědčený, že od sezony 2018/19 bude nový model," doplnil Svoboda.

Podle původního návrhu by se nadstavba hrála ve třech skupinách. Prvních šest týmů by hrálo o titul. Týmy na sedmém až desátém místě by se utkaly o sedmou příčku znamenající účast v baráži o Evropskou ligu s týmem na čtvrtém, či pátém místě. Zbylých šest celků by hrálo o udržení, přičemž poslední by sestoupil přímo, týmy na 14. a 15. pozici by hrály baráž s druhým a třetím z druhé ligy.

480p 360p 240p REKLAMA Český fotbal podepsal největší sponzorskou smlouvu v historii - dostane stovky milionů • VIDEO iSport TV

Po diskuzích mezi kluby však nejsou vyloučeny změny v prostřední skupině. "Objevily se spekulace, že je výhodnější být sedmý než šestý," vysvětlil Svoboda.

Vznikly tak další dva návrhy. V jednom by se prostřední skupina vůbec nehrála, druhým je, že by sedmý tým hrál dvojzápas s týmem na desátém místě a osmý s devátým. Vítězové by se utkali v dvojutkání o to, kdo si v baráži zahraje se čtvrtým, či pátým celkem o Evropskou ligu.

Diskutuje se i o změnách v poslední skupině, protože některé kluby druhé ligy nesouhlasí s baráží o postup. Ve hře tak zůstává varianta přímého sestupu posledních dvou celků. "Potkáme se 8. března, kdy to budeme řešit. Budu se jim snažit vysvětlit, v čem je baráž pro ně výhodná. Rovněž se budeme zabývat změnou herního formátu i pro druhou ligu, která se také potýká s nedostatkem zápasů," doplnil Svoboda.