Mladý reprezentant Král odmítl Slavii. Českého „Davida Luize“ získaly Teplice

Odmítnout v tuto chvíli nabitou a rozjetou Slavii? To jen tak někdo neudělá. Mládežnický reprezentant Alex Král se ale rozhodl pro fotbalovou budoucnost jinde. S pražským klubem odmítl prodloužit smlouvu a přestoupil do Teplic. Tam si od osmnáctiletého fotbalisty, který je díky svému účesu přirovnávám k obránci Chelsea Davidu Luizovi, hodně slibují.

Alex Král hrál dosud za slávistickou juniorku a nastupoval za reprezentaci do 19 let. Předtím prošel také národním týmem do 18 a 17 let. Se Slavií měl ale kontrakt pouze do léta, další už podepsat nechtěl a zvolil přestup do Teplic.

„Alexovi by v létě skončila smlouva, kterou odmítl prodloužit. Proto jsme hledali řešení a zimní odchod se nám jevil jako správná cesta,“ potvrdil generální ředitel Slavie Martin Krob pro oficiální web klubu.

„Přejeme Alexovi hodně štěstí a aby se mu dařilo, protože by to znamenalo v budoucnu další přínos pro Slavii,“ doplnil Krob.

Král, kterého fanoušci překřtili na „českého Davida Luize“, může nastupovat na stoperu nebo ve středu zálohy. „Jde o stabilního člena reprezentačního týmu České republiky U19. Ve Slavii by v současné situaci nejspíš šanci nedostal, ale věříme, že v Teplicích se dokáže prosadit,“ řekl k nové posile sportovní ředitel Teplic Jakub Dovalil pro stránky klubu.

Osmnáctiletý fotbalista přišel do Slavie v patnácti letech ze Zbrojovky Brno a působil ve všech dorosteneckých kategoriích pražského klubu. V roce 2015 byl vyhlášen třetím nejlepším mladším dorostencem v Česku. Teď se bude chtít ukázat v Teplicích.

Mládežnický reprezentant Alex Král přestoupil ze Slavie do Teplic • Foto twitter.com/FK_Teplice