Kouřil jako nevítaný host? V Liberci odsoudili transparent z kotle

Ozvali se při první možné příležitosti. Část fanoušků z kotle Liberce vyvěsila po utkání se Zlínem (0:0) transparent namířený proti obránci, 200 cm vysokému Martinu Kouřilovi (25), který u Nisy hostuje bez opce z rivalského Jablonce. A to budí nevoli. Hráči Slovanu se za svého parťáka přímo na hřišti postavili. „Neberu si to osobně, rivalita mezi Libercem a Jabloncem prostě je,“ poznamenal Kouřil.

Neodehrál za Slovan v ostrém zápase ještě ani jednu minutu, zápas Liberce se Zlínem sledoval jen z lavičky, přesto se stal Martin Kouřil po jeho konci terčem modrobílých fanoušků. „Jablonecký odchovanec - nevítaný host!“ Takový transparent vyvěsila po bezbrankovém zápase Slovanu se Zlínem v libereckém kotli skupina fanoušků. „Neberu si to osobně, rivalita mezi Libercem a Jabloncem prostě je,“ poznamenal stručně Martin Kouřil.

Domácí hráči se svého spoluhráče okamžitě zastali. Ještě přímo na hřišti odmítli před takovým nápisem poděkovat kotli za podporu. „Ukazovali jsme jim, aby to sundali, jinak tam nepůjdeme. Jsme rádi, že to nakonec stáhli. S fanoušky jsem si to pak za kabinu i vyříkal. Martin za to nemůže a může mu to i ublížit. Není takový, že by vše hodil za hlavu,“ popsal netradiční situaci kapitán Slovanu Vladimír Coufal.

Výsledek rozmluvy? „Někteří to pochopili, některým se to moc nelíbilo. Zaručit nemůžu nic, ale doufám, že se to opakovat nebude. Nemusí vyvolávat jeho jméno, ale ať na něho nepískají. Jako kabina za ním stoprocentně stojíme a o to samé bychom chtěli poprosit i fanoušky. Je to hodný kluk a výborný stoper,“ ocenil parťáka liberecký obránce.

Nutno však dodat, že za choreem stojí jen menšina libereckého kotle. „Nereprezentuje názor celého kotle a nejspíš ani jeho většiny. My jsme ale tentokrát nemohli mlčet. Kdo v tom vidí nějaké osobní útoky nebo snad urážky, tak asi blbě vidí nebo neumí číst. Kouřila neznáme a nikdy nám nic neudělal. Není v tom nic osobního, jde nám spíš o princip,“ vysvětlovali autoři. Těm především vadí, že čahoun přišel z konkurenčního Jablonce na hostování a bez opce.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>V dohrávce 17. kola ePojisteni.cz ligy mezi Libercem a Zlínem se diváci nedočkali ani gólu ani žádné ofenzivní smršti. Na zápase se podepsal těžký terén i nerozehranost obou soupeřů, a ti se tak rozešli s bezbrankovou remízou.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Liberec - Zlín 0:0. Střelci obou týmů spali • VIDEO iSport TV

„Že se ve Slovanu rozehrávají hráči pražských „S“, na to už jsme zvyklí, že by se to samé mělo týkat i klubu z libereckého předměstí, to je podle nás pod úroveň Slovanu, proto jsme se k tomu ozvali,“ dodali.

Vzkaz však další část příznivců modrobílých barev spíše odsoudila. „Navrhl bych na příští domácí zápas udělat transparent pro Kouřila. Pro povzbuzení. Když to neudělá kotel, tak třeba alespoň někdo soudný z hlediště. To, co kotel vyvěsil, bylo smutný a trapný a dlouho se mi nestalo, aby mi bylo stydno za činy ostatních,“ reagoval na diskusním fóru severočeského klubu například fanda s přezdívkou „babula“.

Nápis fandy rozdělil, již z toho je patrné, o jak citlivou záležitost jde. Oba tábory se nemají v lásce. A to na všech úrovních. Ostatně přestupy mezi Libercem a Jabloncem jsou velmi vzácným jevem a potenciální rozbuškou. V minulosti po stejné trase putovali jen David Breda a Robert Neumann. „Je pravda, že tady v Podještědí je to poměrně zajímavé,“ přiznal po příchodu samotný Martin Kouřil. A hned při prvním utkání to poznal na vlastní kůži.