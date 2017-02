Nigerijci z Dukly: O zimě, která už byla trochu moc, i rande v Praze

Ve dvou se to lépe táhne. Platnost starého českého přísloví rádi potvrzují dva fotbalisté z Nigérie, kteří se sešli v pražské Dukle. Emmanuel Edmond a Peter Olayinka se pro iSport TV vyzpovídali, jak zvládají českou zimu, co mají v Praze rádi či co je nejvíc překvapilo.

„Myslel jsem si, že se v Česku platí eurem. Protože na Slovensku ho mají, tak jsem si myslel, že u vás také,“ přiznal Emmanuel Edmond a rozesmál tak svého parťáka Olayinku, který už je v Dukle přeci jen delší dobu.

Ale třeba letošní zima ho poměrně zaskočila. „Nebylo to poprvé, co jsem zažil zimu. Ale tahle byla už trochu moc,“ smál se střelec čtyř ligových gólů. A jeho o půl roku mladší krajan si ještě přisadil: „Není to normální!“

Oba prý tak jednou týdně zajdou do centra Prahy do africké restaurace na tradiční jídlo, krásy města má ale přeci jen víc zmáknuté Olayinka. Kam na rande? „Myslím, že by spíš musela vzít ona mě, protože tu nic speciálního ještě neznám,“ přemítal plaše Edmond, zatímco jeho kamarád měl jasno… Stejně jako třeba o českém fotbalistovi, kterého nejvíc obdivuje.

Podívejte se na reportáž s Olayinkou a Edmondem. Velký rozhovor s oběma Nigerijci najdete v pátečním deníku Sport!

