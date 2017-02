Muži na hraně! Čtyři hvězdy Sparty, které to mají nejvíc nahnuté

Spartě vstup do jara vůbec nevyšel. K mizernému vystoupení v Evropské lize s ruským Rostovem (0:4, 1:1) přidala vydřenou domácí ligovou výhru nad Bohemians 1:0. U jednoho z největších favoritů na titul tak můžou nastat změny v sestavě. Kdo to má v letenském týmu podle deníku Sport nejvíce nahnuté?

MICHAL KADLEC

Zápasy: 30

Minuty: 2 608

Góly:1

Karty: 5



Pozice v týmu: Navzdory nepřesvědčivým výkonům je stále pevná. Není pravděpodobné, že by trenéři dokázali štědře placeného bývalého reprezentanta škrtnout ze základní sestavy. Alespoň nyní to podle různých indicií na Letné není téma.

Názor Sportu: V minulosti se Letenští měli možnost opakovaně přesvědčit, že sázet na slavná jména na sklonku kariéry není správná cesta. Kadlec to potvrzuje. Nejde mu to, dělá laciné chyby. Otazník visí i nad jeho motivací. Místo mezi jedenácti vyvolenými by mít neměl.

Zápas Jablonec - Sparta sledujte od 17.30 v přímém přenosu ZDE »