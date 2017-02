PŘÍMÝ PŘENOS: Brno - Liberec. Velký boj o důležité body

Kdo by před sezonou čekal, že se duel Brna a Liberce bude dát označit za záchranářský. Nyní je to ale realita. V 18. kole ePojisteni.cz ligy se tak bojuje o klíčové body. To se ovšem týká i zápasu mezi Bohemians 1905 a Slováckem. Oba zajímavé zápasy můžete sledovat v PŘÍMÝCH PŘENOSECH na iSport.cz.