Slabý výkon Plzně: Poznar a Krmenčík zklamali kouče, Ivanschitz brzy střídal

Takhle by to nešlo. Na západě Čech bijí na poplach. Po upachtěné výhře s Příbrami mistrovská Viktoria ztratila body ve Zlíně a trenér Roman Pivarní své svěřence vůbec nešetřil. Dokonce se je nebál veřejně zkritizovat. „Čekal jsem víc od celého mužstva. Nejen od Poznara, ale třeba i od Krmenčíka, který přišel do hry,“ vykládal impulsivní kouč, který navíc už v 52. minutě stáhl ze hřiště hvězdnou zimní posilu Andrease Ivanschitze.