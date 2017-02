(Ne)gól ve Zlíně. Kde byl míč? Možná chyběl centimetr, řekl Páník

Tento moment mohl ligový šlágr rozhodnout. Byl míč po Diopově hlavičce za čárou, nebo ne? Televizní záběry nasvědčovaly tomu, že za ni opravdu dopadl, ovšem nebylo zřetelné, zda celým objemem, jak vyžadují pravidla. "Chyběl nám možná centimetr, abychom měli uznaný gól a vyhráli," komentoval situaci trenér Zlína Bohumil Páník.

Od jarní části se v ePojisteni.cz lize testuje videorozhodčí, ovšem pouze v offline režimu, takže nemůže kolegům na trávníku poradit. V tomto případě by stejně nemohl říct jednoznačně, jak se mají zachovat. K dispozici neměl žádné jiné záběry než ty, které viděli televizní diváci.

Nezpochybnitelný verdikt by přineslo tzv. Jestřábí oko – technologie používaná nejčastěji při tenisových zápasech, ale také už v anglické Premier League a německé bundeslize.

„Myslím, že to nepřešlo, ale obecně by bylo dobré, aby v těchto sporných momentech rozhodovalo video,“ hodnotil situaci plzeňský záložník Jan Kovařík. Verdikt sudích přijal také zlínský obránce Jakub Jugas. „Neviděl jsem to, stál jsem na půlce. Od toho jsou rozhodčí, aby to vyhodnotili. Co říkal pan Proske (hlavní sudí – pozn. red.), tak to gól nebyl,“ uvedl tahoun domácích.