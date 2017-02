PŘÍMÝ PŘENOS: Jablonec - Sparta 1:0. Skóre otevřel Mehanovič

Fotbalisté Sparty se v dnešním utkání 18. ligového kola v Jablonci pokouší vzpamatovat ze špatného vstupu do jara a vyřazení z Evropské ligy. Pokud by se jim podařilo zvítězit, stáhli by náskok vedoucí Slavie na tři body. Spartě zatím vstup do jara moc nevyšel. Po debaklu 0:4 a remíze 1:1 s Rostovem vypadla z Evropské ligy, do domácí soutěže vstoupila nepřesvědčivou výhrou 1:0 nad Bohemians 1905. Letenští budou v Jablonci navíc postrádat záložníka Dočkala, který přestoupil do Číny. Na jeho místě nastupuje Néstor Albiach. Sledujte PŘÍMÝ PŘENOS na iSport.cz.