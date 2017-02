Krize sparťanských stoperů: Kadlec opakuje hrubky, Mazuch je záhada

Sparta má problémy se stopery • FOTO: Koláž iSport.cz

Co trápí současnou Spartu? Jasně, nevyhrává. Nedává góly, ale především jí sráží laciné chyby vlastních stoperů. Na jaře si trenéři vyzkoušeli ve stoperských dvojicích všechny možné uchazeče, ale nikdo neoplývá takovou formou, kterou Letenští nutně potřebují. A znát to bylo i v nedělním ligovém duelu v Jablonci, kdy domácí vstřelili gól po chybách obrany rovnou třikrát."Stopeři? To je problém, který si uvědomujeme. Bohužel," hodnotil po zápase výkon svých svěřenců David Holoubek pro O2 TV. Podívejte se, jak si střední obránci pražského celku na jaře zatím vedou.