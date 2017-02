Jablonecký Mehanovič skolil Spartu. Nejhezčí gól v kariéře, zářil

"My jsme šli do toho s tím, že na ně vlezeme a že budou dělat chyby vzadu. Podařilo se dát rychle dva góly a pak už se zápas vyvíjel v náš prospěch. Víme, že Sparta je kombinačně silné mužstvo, ale teď má problémy a není v optimální formě. Asi to byla taktika," řekl novinářům Mehanovič.

Poprvé se trefil v deváté minutě krásným volejem k tyči zpoza vápna. "Určitě nejhezčí gól v kariéře. Balon byl ve vzduchu, snažil jsem se ho napálit z jedničky. Myslím, že gólman tam trošku podklouzl, měl jsem i štěstí," konstatoval Mehanovič.

Jedenáct minut po úvodní trefě si tentokrát naběhl na přesnou přihrávku šajtlí od Martina Pospíšila a znovu překonal brankáře Tomáše Koubka. "Všichni víme, že Pospa má výbornou šajtli, tak se tam snažíme nabíhat na přední tyč. Zkoušíme to i na tréninku. Máme povinnost tam být a teď jsme to splnili," radoval se jablonecký záložník.

V české nejvyšší soutěži poprvé zaznamenal dva góly v jednom utkání a sám si nedokázal vybavit, zda se mu něco podobného už předtím v kariéře povedlo. "Nevím, myslím, že snad nikdy, ale nejsem si jistý," podotkl Mehanovič.

Trochu ho mrzelo, že domácí se po výborném úvodu zatáhli a přenechali iniciativu sparťanům, kteří sice hodně drželi míč, ale kromě tyčky Néstora si velké šance nevytvořili. Jabloneckého brankáře Vlastimila Hrubého překonal až v nastavení za rozhodnutého stavu David Lafata z penalty.

"Ono je vždycky těžší běhat bez balonu, my jsme se trošku zbytečně zatáhli. Sparta má svou kvalitu, i když není v optimální formě, tak nás trošku zatlačila. Ale naštěstí jsme na konci dali třetí gól a jsme rádi za vítězství," uvedl bývalý hráč Mladé Boleslavi, Podbrezové či Varnsdorfu. "Gól na 1:3 nám trochu zkazil radost, ale myslím, že si ho Sparta zasloužila. Druhý poločas dominovala," dodal Mehanovič.