TOP momenty 18. kola: Sýkorova elegantní klička i zfaulovaný praporek

Kone gól nevstřelil, přesto se stal hrdinou

<p>Ošklivou srážku dvou domácích hráčů viděli fanoušci na hřišti Bohemians při zápase se Slováckem (0:0). Brankář Martin Berkovec se srazil s obráncem Danielem Krchem a oba zůstali ležet v bolestech na zemi. Hlavně gólman Bohemians vypadl bezvládně. Skvěle se v nepříjemné situace naštěstí zachoval útočník Slovácka Francis Kone, který Berkovcovi okamžitě pomohl a vytáhl mu zapadlý jazyk. Jak pak přiznal, nebylo to poprvé.</p> Bohemians - Slovácko: Děsivá srážka! Berkovcovi zapadl jazyk, zachránil ho Kone

Ve 32. minutě utkání Bohemians se Slováckem šel fotbal stranou. Na rohu velkého vápna do sebe totiž narazili Martin Berkovec a obránce Daniel Krch. Kromě vyražených zubů a otřesu mozku upadl domácí brankář do bezvědomí a okamžitě k němu přispěchal útočník Francis Kone. Africký střelec Slovácka mu uvolnil dýchací cesty a svou reakcí zachránil Berkovce před tím nejhorším. Brankář pražského celku se vzápětí probral a byl převezen do nemocnice. Druhý den už svému zachránci děkoval. „Až přijede do Prahy, pozvu ho na večeři a určitě na něm nebudu šetřit,“ vzkázal osmadvacetiletý brankář.