Co je za krizí ve Spartě. Rozpaky trenérů, lazaret i jaloví stopeři

Herně to není ono. Výsledkově jakbysmet. Sparta se trápí a cíl v podobě ligového titulu se vzdaluje. Hlavní důvody nevydařeného úvodu jara? Tak třeba nevyšla sázka na trenérský tandem Tomáš Požár – David Holoubek, marodka se i přes sliby nevyprazdňuje, chybí góly a stopeři hrůzně chybují.

Částečně to souvisí s přestupovou politikou. Sparta si vyhodnotila, že nové stopery pro jaro nepotřebuje (koupila jen zraněného Davida Hovorku) a věřila, že Michal Kadlec s Ondřejem Mazuchem je nejlepší tandem, jaký může nasadit. I podle povedené přípravy. Jenže nakonec se nedaří oběma, ani tomu třetímu Mariu Holkovi. Individuální chyby jsou do očí bijící. Chybné postavení, nevyhrané hlavičkové souboje, malý důraz, malá rychlost. Tady je třeba bít na poplach!

5 výher, 3 remízy, 0 proher. Skóre 22:2. Sparta prožila jednu z nejúspěšnějších příprav, dokonce porazila Zenit Petrohrad a remizovala s Freiburgem. Jenže také podlehla virtuálnímu dojmu, že stejně suverénním způsobem vstoupí do jarní části soutěže. Výsledky v přípravě až moc přecenila a hned v Rostově dostala hodně bolestivou facku. Hráči nestíhají, prohrávají souboje, sebevědomí nula. A fanoušci se ptají: Co dělala Sparta celou zimu, že není připravena po všech stránkách?

Slabá produktivita

Zklamání Davida Lafaty po porážce Sparty v Jablonci bylo očividné • Foto ČTK

Ještě v zimě letenští trenéři pomalu nevěděli, koho upřednostnit. Mlaskali si, že v ofenzivě je přetlak zabijáků. Z klasických útočníků se ale na jaře prosadil zatím jenom jeden – David Lafata. A ještě z penalty. Nicméně problém tkví už v zakládání útočných akcí. Trefně to shrnul Tomáš Požár: „Nehrajeme účelně, chybí efektivita a produktivita. Na gól se nadřeme. Ve finální fázi nejsme přesní a důrazní. Do vápna se netlačíme ve větším počtu hráčů. Na držení míče se fotbal nehraje.“ Co s tím udělá?