Jak má Plzeň uspět na Slavii? Nedávat Ivanschitze k Poznarovi, říká Krejčí

Spolupráce plzeňských hráčů v ofenzivě Tomáše Poznara a Andrease Ivanschitze zatím nefunguje úplně ideálně • FOTO: Koláž iSport.cz Jeden z klíčových bojů o krále fotbalové ePojisteni.cz ligy se kvapem blíží. V neděli přijede do vyprodaného Edenu obhájce titulu z Plzně, aby se popasoval s rozjetou Slavií. „Sešívaní“ vykročili do jara dvěmi suverénními výhrami proti čtrnácté Jihlavě a poslední Příbrami. Viktoria začala výhrou s Příbramí, ztratila body za remízu ve Zlíně a také vedení v tabulce. Co potřebuje Pivarníkův soubor udělat pro to, aby v náročném duelu s aktuálním lídrem uspěl? Pro iSport.cz komentuje otázky kolem západočeského celku trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí, který s Plzní získal titul v minulé sezoně.

Koho postavit do útoku? Michael Krmnečík se raduje z branky • Foto Jaroslav Legner (Sport) „Tomáš Poznar si ve Zlíně vybudoval slušnou pozici, v Plzni je to ale pro všechny hráče složité. Tlak na ně i na trenéry je daleko vyšší, bohužel Tomáš změnu zatím nezvládl, stále čeká na ligový gól. Teď důvěru trenéra měl, vyšla mu zimní příprava. Proti Příbrami, ani ve Zlíně ale příliš neoslnil. Michaela Krmenčíka jsem v Plzni měl. Myslím si, že už v průběhu podzimu si řekl o pozici číslo jedna. Vytlačil ze sestavy Ďuriho (Michala Ďuriše) i zkušeného Bakyho (Marka Bakoše). Plzeň držel nad vodou, i co se týká produktivity. Zápas na Slavii spíš volá po něm. Pokud bych si měl do útoku vybrat, spíš bych zvolil nějakého dynamického, rychlého hráče. To by Michaelovi mohlo vyhovovat." Plzeň - Příbram: Krmenčík přišel, vystřelil, a Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Měl by nastoupit Andreas Ivanschitz? Záložník Viktorie Plzeň Andreas Ivanschitz v akci • Foto Michal Beránek (Sport) „Četl jsem, že by v Plzni mohl nahradit Horviho, ale podle mě to je spíš hráč na podhrot, Horvi to víc rozehrával. Ale na tu pozici mu chybí dynamika a rychlost, to je jeho největší problém. V zápase s Příbramí bylo pozitivní, že se do gólových příležitostí dostal, bohužel mu to tam nepadlo. Pokud by měl nastoupit, hledal bych k němu rychlejší, tahovější hráče. Spolupráce Ivanschitze s Poznarem ve dvou jarních zápasech určitě nebyla přesvědčivá, ani produktivní. Jedna varianta se středovými hráči je vyzkoušená, Plzeň tak hrála třeba na podzim se Spartou. Hořava byl na pozici desítky a pod ním Hromada s Hrošovským. Na šanci čeká i Mára Bakoš, je zdravotně v pořádku, ale delší dobu nehrál, nevím, jakou má důvěru trenéra." <p><span>Jednou z nejsledovanějších posil zimní přestávky v ePojisteni.cz lize byl rakouský záložník Andreas Ivanschitz, který zamířil do Plzně. A hned v prvním zápase jara proti Příbrami ukázal, že v něm Viktoria získala potenciálně náhradu za Daniela Koláře. Podívejte se na rozbor hry rakouského fotbalisty v pravidelném pořadu iSport TV Rentgen. </span></p> RENTGEN: Ivanschitz ukázal, že bude novým a lepším Kolářem • VIDEO iSport TV

Jakou zvolit taktiku? Plzeňští fotbalisté se radují z jedné z branek proti Dacii Kišiněv • Foto Michal Beránek Sport „Nemyslím si, že Plzeň bude hrát na jednoho útočníka. Když budou mít balon, trenér na tým určitě bude působit tak, aby hráli na tři útočníky, s krajními hráči ve vyšší pozici. Plzeň není mužstvo, které by se někde zakopalo, jejich síla je v kombinačním, útočném fotbale. Pokud se na ně soupeři připraví a docílí toho, že začnou nakopávat, je to určitě pro soupeře výhoda. Plzeň podle mě bude chtít hrát aktivně, vycházet z obranného postavení a po zisku balonu se snažit o rychlý přechod do útoku." <p><span id="docs-internal-guid-f5d7378f-7676-e543-0e03-8b17e539a1d5"><span>Plzeňští remízou 0:0 ve Zlíně propásli šanci odskočit svým pronásledovatelům na celé tabulky ePojisteni.cz ligy. Domácí byli většinu zápasu lepší, vytvořili si i více šancí, ale když se nic ani po hlavičce Dame Diopa nedostal celým objemem za brankovou čáru, počtvrté za sebou se vstřeleného gólu nedočkali.</span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Zlín - Plzeň 0:0. Domácí nedali šance • VIDEO iSport TV

Čím Slavii překvapit? Plzeňský záložník Milan Petržela nastoupil proti Austrii Vídeň s kapitánskou páskou a pomohl k úžasnému obratu a výhře 3:2 • Foto Reuters „Plzeň má určitě šanci přes křídelní prostory. Flo (levý obránce Slavie) je hráč, který i v Příbrami udělal spousty faulů, Michal Frydrych (pravý obránce) je typologicky spíš stoper, ne klasický krajní bek. Plzeň má na stranách Kovaříka, Zemana, Petrželu nebo Kopice, pokud k tomu přidá podporu krajních obránců, po stranách jsou schopní soupeře přečíslovat a dostávat se tam." Plzeň - Příbram: Petržela táhl brejk, ale vystřelil jen slabě • VIDEO iSport TV

Na co si dát ze strany Slavie pozor? Simon Deli, Michael Ngadeu-Ngadjui slaví vítězství nad Mladou Boleslaví • Foto Dominik Bakeš (Sport) „Slavia je silná ve vápnech. V týmu mají pět, šest urostlých hráčů, Plzeň je ze vzduchu jen tak nepřekoná. Musí hrát kombinačně, po zemi a aktivně, pokud by začala nakopávat, osobní souboje by její hráči těžko vyhrávali. Slavia nebude divočit, nebude to o tom, že by na Plzeň vlétla. Očekávám taktický boj, ne zápas nahoru dolů. Obě mužstva vědí, jaký potřebují výsledek.“

Kdo je vlastně favoritem? Fotbalisté Plzně porazili v pátém ligovém kole Slavii po obratu 3:1. • Foto Dominik Bakeš (Sport) „Po dvou odehraných kolech je v očích veřejnosti favoritem Slavia, která na začátku jara vypadá nejlépe. Ale může to být i výhoda pro Plzeň, že dneska všichni vidí favorita ve Slavii. Pokud zvládne zápas v Edenu a dohrávku s Bohemkou, bude pořád ve výhodě a dostane ji pod tlak. Plzeň je velice zkušené mužstvo, hráči jsou dlouho pohromadě a mají za sebou zápasy v pohárové Evropě i reprezentaci. Určitě bez šance není. Hráči se z takového zápasu nepodělají, klidně můžou udělat dobrý výsledek. Osobně se na zápas moc těším, bude vyprodáno a jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne." <p><span id="docs-internal-guid-45c23a75-76fb-9415-6e0d-9a22a1294ef0"><span>Slavia zaznamenala v Příbrami historicky vysoké vítězství 8:1. V dějinách samostatné české ligy dokázaly o sedm gólů vyhrát na hřišti soupeře dosud jen Teplice, které právě Slavii v srpnu 2013 porazily v Edenu 7:0. Červenobílí se U Litavky vyšvihli na první místo v tabulce ePojisteni.cz ligy.</span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Příbram - Slavia 1:8. Ngadeu dal hattrick, zářil i Sýkora • VIDEO iSport TV