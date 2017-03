Z kapitána je náhradník. Proč Hübschman v Jablonci nehraje?

S lídrem na lavici. Na startu jara to v Jablonci zkusili bez zkušeného Tomáše Hübschmana a změna se jim vyplácí. „Zatím se nám to vrací,“ pochvaluje si kouč Severočechů Zdeněk Klucký, jehož tým o víkendu srazil Spartu 3:1. Uzdravená stoperská dvojice Vít Beneš a Luděk Pernica odsunula zkušeného reprezentanta do role náhradníka.

Co má momentálně společného Slavia s Jabloncem? Jejich kapitáni sedí na lavičce! Se startem jara skončil mezi náhradníky třiatřicetiletý šéf „sešívaných“ Jiří Bílek, stejně tak i jablonecký Tomáš Hübschman, který letos oslaví již 36. narozeniny. A úvod jara oběma klubům vyšel parádně.

„Vyndat zkušeného Hübschmana bylo těžké rozhodování,“ připustil jablonecký trenér Zdeněk Klucký. V zimní přestávce odehrál Hübschman většinu přípravných zápasů na pozici stopera v základní sestavě, ale jarní část odstartovali „zelenobílí“ s vítězem Evropské ligy z roku 2009 jen na lávce. A zatím se Jablonci se stopery Vítem Benešem a Luďkem Pernicou daří. Remizoval na Slovácku bez branek a doma skolil 3:1 Spartu, když inkasoval jen z pokutového kopu.

„Na druhou stranu jsme si říkali, že tahle stoperská dvojice tady hrála dlouho v základu, stabilně a dobře. Rozhodli jsme se pro tuto variantu a myslím si, že se nám to zatím vrací. Udělali jsme dobře, jak na Slovácku, tak proti Spartě hráli spolehlivě,“ pochvaloval si Klucký po zaslouženém triumfu nad Spartou.

Místo Hübschmana nosí kapitánskou pásku Vít Beneš

„Když kapitán sedí jen na lavici, tak to sice není úplně typické, ale na druhou stranu se to stává a žádný větší problém v tom nevidím,“ poznamenal dlouholetý trenér Jablonce František Komňacký. Místo Hübschmana nosí kapitánskou pásku Vít Beneš.

„Hübschman je hráč s ohromnou minulostí a jeho slovo má určitě v kabině velkou váhu. Posadit ho na lavičku je samozřejmě svým způsobem silný náznak toho, že nemá v tomto okamžiku v nejsilnější sestavě místo a jeho éra v Jablonci svým způsobem končí,“ řekl Komňacký, pod nímž v minulosti na Střelnici dohrávali rovněž velezkušení borci jako například Milan Fukal, Miroslav Baranek či Luděk Zelenka.

Zdeněk Klucký již po nástupu do funkce v říjnu minulého roku po Zdenku Frťalovi přesunul 58násobného českého reprezentanta z defenzivního záložníka do středu obrany, kde s ním počítá i nadále. Ostatně když nemohl proti Spartě kvůli dohodě klubů hrát defenzivní záložník Petr Jiráček, zastoupil ho Vojtěch Kubista.

Kondice s věkem odchází, říká Komňacký

„Vzhledem k jeho zkušenostem a fotbalové kvalitě může Tomáš hrát na stoperu a nezklame tam, ale podle mě byl vždy nejplatnější na postu defenzivního záložníka. Byl důrazný, velice dobře odebíral míče a i v nároďáku v minulosti nejlepší zápasy sehrál na tomto postu. Ale je potřeba si také říci, že tam je potřeba větší kondice než u stoperů a ta s věkem odchází,“ porovnal Komňacký. Jenže ve středu obrany se znovu uchytila osvědčená a perspektivnější dvojice Pernica – Beneš.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Jablonec: Krmenčík přesprintoval Hübschmana, prázdnou bránu ale netrefil • VIDEO isport TV

„Máme v kádru spoustu hráčů, kteří můžou hrát. Není to tak, že by měl někdo místo jisté. Ani se mnou to tak není. Dá se říci, že každý bojuje o místo. Já ze své pozice a se svými zkušenostmi akorát můžu klukům něco poradit. Že bych měl být nějaký nedotknutelný hráč, to už se každý přesvědčil před půl rokem, že to tak není,“ pověděl Tomáš Hübschman již před startem jarní části, po které mu v Jablonci končí tříletá lukrativní smlouva, kterou uzavřel na Střelnici se začátkem éry „galacticos“ před třemi lety.

Co bude po této sezoně? „Bude to řešit vedení. Nechávám tomu volný průběh. Asi bude záležet na tom, jaké budou výsledky, jaké budou výkony hráčů, kterým končí smlouvy. Podle toho se asi bude klub s těmi hráči dohadovat jak dál, a to bude asi i můj případ,“ uzavřel Hübschman, z něhož se na úvod jara stal stejně jako z kapitána Slavie Jiřího Bílka náhradník.