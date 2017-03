Rekordní Souboj plejerů! Štetina má v noze dělo, Mašek je nejrychlejší

Krytá hala v pražských Zbuzanech patřila už potřetí prvoligovým fotbalistům. Finalisty čtyř soutěží vybírali v hlasování samotní fanoušci, kteří měli na výběr z klubových nominací. A startovní pole bylo rozhodně atraktivní. Kromě mladých pušek Dominika Maška, Christiana Frýdka či Jana Sýkory se představil také zkušený Pavel Zavadil.

Brněnský záložník se zúčastnil první disciplíny v přesnosti střelby, při které čelil Michalu Trávníkovi z Jablonce. Přesnější byl nakonec borec ze severních Čech, který trefil břevno čtyřikrát. „Nebylo to lehký, Pavel je výborný hráč,“ oddechl si po svém triumfu Trávník.

V úterý ve Zbuzanech hledala epojištěnícz liga nejšikovnějsí fotbalisty na českých trávnících. Hráči nejvyšší české fotbalové soutěže se utkali ve čtyřech dovednostních disciplínách.

Zkušenější soupeř litoval svého rozložení sil. „Začal jsem celkem dobře, ale potom mi došel dech a snažil jsem se zrychlit,“ vysvětloval svou porážku Zavadil, který se zúčastnil i minulých ročníků. „Takové soutěže mám rád. O něco jde, ale mohl jsem to určitě zvládnout lépe,“ dodal s úsměvem.

Ten nepřešel ani účastníky slalomu s míčem, v němž na sebe narazilo dravé mládí. Christiana Frýdka ze Sparty a Jana Sýkoru ze Slavie ovšem zastínil jiný pražský fotbalista - Dominik Mašek z Bohemians. Reprezentant „klokanů“ proběhl trať za 11,05 vteřiny a překonal loňský rekord svého spoluhráče Davida Bartka, který slalom překonal za 12,5 vteřiny.

„Jde hlavně o zábavu. Mně se tato akce hodně líbí,“ přikyvoval Sýkora, jenž se umístil na třetí pozici. I mezi brankáři byl pražský zástupce - tentokrát Filip Rada z Dukly, který čelil přímým kopům v souboji s královéhradeckým Radimem Ottmarem a Romanem Valešem z Jablonce. Celkový triumf nakonec díky jediné inkasované brance uzmul brankář Východočechů.

„Bylo to příjemný. Docela jsem si věřil. Kdybych si nevěřil, ani sem nejedu,“ usmíval se spokojený vítěz brankářské disciplíny. I on by dal jistě za pravdu, že chytat dělovky Lukáše Štetiny není žádný med. To se nakonec potvrdilo i při měření, kdy rekordní střela slovenského obránce letěla rychlostí 134,83 km/h.

Druhého v pořadí Milana Nitrianského tak překonal o jedenáct kilometrů a stanovil nový rekord Souboje plejerů. „Když jsem se dozvěděl, že sem pojedeme, začal jsem se těšit. Věděl jsem, že mám tvrdou střelu, ale nikdy jsem si ji neměřil,“ přiznal po svém triumfu Štetina.

VÝSLEDKY SOUBOJE PLEJERŮ:

TVRDOST STŘELY

1. L. Štetina 134,83 km/h, 2. M. Nitrianský 121,79, 3. J. Zmrhal 121,07

PŘESNOST STŘELY

1. M. Trávník 4 břevna, 2. P. Zavadil 2

SLALOM S MÍČEM

1. D. Mašek 11:05 sekund, 2. Ch. Frýdek 13:09, 3. J. Sýkora 13:45

PŘÍMÉ KOPY

1. R. Ottmar 1 obdržený gól, 2. R. Valeš 3, 3. F. Rada 5