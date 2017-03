Sudí Příhoda se chystá na šlágr během a posilovnou: I já musím vyladit formu

Proto si v týdnu před utkáním nařídil tři tréninky a odpočinek. „Ladím i detaily, třeba správné stravování,“ vysvětluje arbitr, který v civilu pracuje jako šéf Správy sportovních zařízení v Lounech. Do své přípravy zařadil běh, kruhový trénink a posilovnu. Teoretická příprava? Tady spoléhá na svou znalost obou týmů. „Já ta mužstva dobře znám, několik jejich zápasů už jsem řídil. A oni znají mě. Všichni víme, co od sebe můžeme očekávat,“ vysvětluje.

Z téhle sezony určitě ví víc o Slavii. Pískal ji dvakrát a červenobílí pokaždé zvítězili. Nejprve ve zmiňovaném derby na Letné (2:0), kde jí upřel penaltu za Lafatovo držení Frydrycha. A pak v Edenu proti Mladé Boleslavi (2:1), kde se ukázal jako obratný komunikátor.

To ukázal mikroport, který zachycoval celý průběh zápasu. „Matěji, to jsi přehnal, tohle,“ pověděl Marku Matějovskému, když mu ukazoval druhou žlutou. „Proč to děláš, tohle? Na góla támhle nebyl faul?“ ptal se vyloučený záložník. „Matěji, běž, nekomplikuj, nekomplikuj to,“ odpověděl Příhoda. Paradoxně před samotným duelem si oba přátelsky popovídali a Matějovský se ptal sudího na „zdravíčko“v souvislosti s tím, že Příhoda si právě v derby poranil kotník.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Souboj slávistické ofenzivy s plzeňskou obranou – i tak se dá dívat na duel prvního s druhým, který čeká ePojisteni.cz ligu v neděli. Červenobílí nastříleli čtyřicet gólů, nejvíc v soutěži, Viktoria zase pouze devětkrát inkasovala, to je naopak nejméně často. Tak jednoduché to ale není: podívejte se na statistické zajímavosti nadcházejícího hitu kola na videu iSport TV. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA Hit ligy očima statistik: Ofenziva Slavie proti plzeňské obraně • VIDEO iSport TV

Na to, co a komu píská, se ale rozhodčí neohlíží. „Já vždy řeším situaci, která v danou chvíli vznikne. Na žádného konkrétního hráče se nepřipravuju. Ani nevím, kdo bude hrát. Každý zápas je originál a je potřeba být připraven na všechno. A mít štěstí, bez toho to nejde.“

V Edenu se čeká plný dům. Navíc nabouchaný emocemi, protože jde o hodně a napětí posilují i vyhrocené vztahy mezi oběma tábory fanoušků. Příhodovi to nevadí, naopak: „Paradoxně je to lepší, aspoň pro mě. Hráče to vybičuje, je to správně fotbalové. Že to může přinést i negativní emoce, to patří k naší profesi. S tím se rozhodčí musí vyrovnat a situaci vyřešit.“

Bude utkání zpočátku držet zkrátka, nebo půjde do rizika a pustí ho? „Speciální taktiku si nechystám. Určí ji to, jak se bude zápas vyvíjet. Chtěl bych, aby všechno bylo jasné a po utkání byli všichni spokojení.“

Zítra odřídí svůj 204. ligový zápas, jen Pavel Královec jich má víc, o deset. „Derby je nejvíc, ale takovéhle zápasy o titul jsou hned za ním,“ říká Příhoda.

720p 480p 360p 240p <p>Podívejte se na přehled tří největších hvězd Slavie a Plzně podle známkování redaktorů deníku Sport v této sezoně ePojisteni.cz ligy. Čím jsou výjimeční Barák, Mešanovič, Ngadeu, Kozáčik, Hubník a Hejda? Odpověď najdete ve VIDEU.</p> REKLAMA Souboj hvězd Slavie a Plzně: Ngadeu má nejvyšší známku, Hejda je kanonýr mezi obránci • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Redaktoři Sportu k zápasu Slavia - Plzeň: Šilhavý to má pod kontrolou, Plzeň drží obrana • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Šlágr jara klepe na dveře. V neděli Slavia vyzve Plzeň a v sázce je mnoho. Podívejte se ve VIDEU na názory fotbalových redaktorů deníku Sport.</p> REKLAMA Redaktoři Sportu k zápasu Slavia - Plzeň: V sázce je nejen titul! • VIDEO iSport TV