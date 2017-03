Čím nachytat rivala. Trumfy Limberský i Ngadeu, X faktor Bakoš

Michel Ngadeu a David Limberský patří k hráčům, kteří mohou být v nedělním šlágru mezi Slavií a Plzní rozdíloví • FOTO: Koláž iSport.cz V neděli odpoledne to vypukne. Slavia vyzve Viktorii Plzeň, půjde o souboj lídrů fotbalové ePojisteni.cz ligy. V důležitém souboji bude více než jindy rozhodovat to, jakou taktiku oba celky zvolí a jaké hráče vyšlou na trávník. Kým může překvapit domácí celek svého rivala, kdo je naopak schopný zazlobit v západočeském dresu?

SLAVIA - TRUMF: Michael Ngadeu Záložník Slavie Michael Ngadeu dal v Příbrami hattrick • Foto Barbora Reichová (deník Sport) Kdyby nedal hattrick v Příbrami, byl by tu napsaný asi klasicky Milan Škoda, velký lídr „sešívaných“. Jenže po výkonu z minulého kola se ukázalo, že Ngadeu není jen důležitým držákem pro defenzivu, ale taky skvělým pomocníkem do útoku. Tlačí se do vápna soupeře, má dobré zakončení z prvního doteku. Pozor na něj!

SLAVIA - SLABINA: Michael Lüftner Obránce Michael Lüftner na pozápasové děkovačce • Foto Dominik Bakeš (Sport) Vybrat někoho, to je v rozjeté sestavě Slavie trochu za trest… Zatím asi nejvíc nejistě působí zimní posila Michael Lüftner. I když má celkem dobrá soubojová čísla, proti dvěma nejslabším soupeřům v lize se párkrát dostal do úzkých. A Viktoria bude větší mazec. Potřeboval by rychlejší zpracování a jistější rozehrávku.

SLAVIA - X FAKTOR: Tribuna Sever Utkání s Jihlavou sledovalo více než 14 tisíc diváků • Foto Dominik Bakeš (Sport) V české lize se snad nenajde kultovnější místo. Severní část ochozů v Edenu se vždycky, úplně vždycky zaplní, a je jedno, jestli přijede teď Viktoria, nebo předtím třetiligové Litoměřicko. Akustické kouzlo a nepřestávající řev od červených sedadel může být za a) ideální pohon pro domácí tým, ale za b) i do jisté míry svazující element.

PLZEŇ - TRUMF: David Limberský David Limberský v dresu Plzně • Foto Dominik Bakeš (Sport) Mnohými už je odepisován, ale pozor! Limberský to v sobě pořád má. Když chce, dokáže na hřišti dominovat. Plnit si bez problémů defenzivní úkoly a zároveň podporovat útok. Zpravidla v duelech se Spartou prokázal, že v klíčových momentech dokáže svůj výkon zásadně pozvednout. Sýkora narazí na kalibr, se kterým se dosud nesetkal.

PLZEŇ - SLABINA: Michael Krmenčík Už nejsem spící střelec! Gólová oslava útočníka Plzně Michaela Krmenčíka. • Foto Jaroslav Legner (Sport) Klidně se může zopakovat loňské jaro, kdy dvěma góly zadupal do země na Letné Spartu. Jenže v současném rozpoložení to není zrovna pravděpodobné. Plzni to v útoku pořádně drhne, na jaře dala jediný gól. Krmenčík se sice trefil proti Příbrami, ve Zlíně se ale vůbec neprosadil. Není to bombarďák typu Milana Škody.

PLZEŇ - X FAKTOR: Marek Bakoš Útočník Plzně Marek Bakoš v akci • Foto Dominik Bakeš (Sport) Nenastoupí v základní sestavě, do hry by se ale mohl dostat z pozice náhradníka. A v důležitém utkání by mohl udělat zásadní rozdíl. Bakoš je válečník, zrozený pro ty nejtěžší bitvy. Má s nimi bohaté zkušenosti. Je urputný, nesmlouvaný. Souboje s ním soupeře bolí. Plzeň v něm má velký trumf.