Slávista Strašák: Plzeň? Nenávidí nás víc než Spartu, nám je ukradená

Jde o nenávist, která nezřídka přechází do ozbrojených střetů. Vztah fanoušků Plzně ke slávistům je hodně vyhrocený. „Nenávidí nás víc než sparťany,“ připouští Lukáš Vala, nejznámější skalní z Tribuny Sever. „Ani nevím pořádně proč, protože obráceně to tak není. Plzeň je slávistům víceméně ukradená,“ tvrdí fanoušek červenobílých, který má přezdívku Strašák podle pražské čtvrti Strašnice, kde bydlí.

Kdy a proč nevraživost vznikla, ani pořádně neví. „Trvá to už dlouhé roky,“ potvrzuje ovšem Vala. „Já u počátku nebyl, ale co vím z vyprávění, tak se slávisti Plzeňákům vysmívali, protože jich jezdilo jen pár. I já pamatuju deset patnáct, byli spíš k smíchu,“ vysvětluje. „Teď jich ovšem dorazí devět set, má to jiný rozměr, jiné grády. Těším se na ně,“ uvědomuje si, že se doba změnila.

Viktoria vyrostla z provinčního klubu v mocného vládce ligy, ukořistila čtyři tituly z posledních šesti let. Je na výsluní, vzbuzuje obdiv, ovšem i nevoli. Zvláště u jiných klubů. „Nemám ji rád,“ přiznává Vala. „Pro její nabubřelost, namistrovanost, frajírkovství. Štve mě umělým navyšováním návštěvnosti,“ vypočítává. „Jak se Limberský proti Příbrami hlásil, přestože hrál míčem poslední on, je jenom jeden střípek do mozaiky,“ nabízí konkrétní příklad.

Přemítá ovšem, kde se vzala tak zarytá plzeňská zášť. Možná k ní vydatně přispělo zranění Davida Bakaly v Edenu z prosince 2010. Fanda západočeského klubu po úderu pěstí člena ostrahy upadl, bojoval o život. Vážné následky mu zůstaly, oslepl. „Ale to bylo při utkání s Bohemians,“ připomíná Vala, že tehdy se o stadion Slavia dělila s druhým vršovickým klubem. „Oni to přičítají nám, ale nemáme s tím nic společného,“ brání slávisty.

Jinému plzeňskému fandovi už pražští neurvalci těžkou zdravotní újmu způsobili. „Po zápase napadli průvod, jeden byl trefený kamenem do hlavy,“ přiznává Vala. „Byl dlouho v nemocnici, ale co mám informace, je v už pořádku a na fotbal chodí,“ říká.

Vztahy s plzeňskými fanoušky jsou nyní ovšem vypjaté. „Protože se nyní Viktorii daří a získává trofeje,“ objasňuje Vala. „Teď bojuje o titul, ale z historického hlediska to nic neznamená,“ zdůrazňuje. „Nikdy nebudou zápasy s ní dosahovat atmosféry a vyhecovanosti jako při derby se Spartou. A rovněž mnohem vypjatější budou vršovické souboje s Bohemians či s jinými kluby,“ praví přesvědčivě.

