Duklu štve neuznaný gól. Koubek se skácel slušně, zlobil se Podaný

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 5. Josef Šural Hosté: Sestavy Domácí: Koubek – Karavajev, Mario Holek, Mazuch, Hybš – Čermák, Sáček – V. Kadlec (85. Holzer), Josef Šural – Lafata (C) (75. Konaté), Albiach (61. Mareček). Hosté: F. Rada – Kušnír (72. Brandner), Štetina, Šimůnek, Podaný – Bezpalec (83. Edmond), Marek Hanousek (C), Daniel Tetour (79. Bílovský) – Milošević, Holenda, Olayinka. Náhradníci Domácí: Bičík, Konaté, Havelka, Vatajelu, Mareček, Holzer, Frýdek Hosté: Hruška, Bílovský, Brandner, Brejcha, Edmond, Preisler, Smejkal

Jak jste viděl váš střet s brankářem Koubkem?

„Byl jsem před ním, dostal se nad něj a trefil balon. Vůbec nevím, jaký tam byl faul. Kdybychom šli spolu do souboje, možná. Ale já byl tam dříve, on tam šel pozdě a skácel se slušně. Byl to jasný gól, o faul se nejednalo.“

Je to pro vás ztráta?

„Když jsem viděl ten vývoj, tak je. Nejeli jsme sem bůhvíjak překvapit, ale věřili si, že můžeme bod udělal. Při dobré konstelaci i výhru. Nakonec porážka, Sparta si nechala všechny tři body.“

Myslíte, že nebyla úplně v pohodě?

„V minulosti převáděla proti Dukle lepší výkony, teď bylo vidět, že v pohodě nejsou. To vyústilo v jejich porážku v Jablonci. Bohužel my jsme s nimi ani v tomto rozpoložení nic neuhráli.“

Bylo pro vás jako pro bývalého sparťana překvapení, že diváci na domácí pískali?

„Já to tady taky párkrát zažil, když se nehraje dobře, tak chápou, že fanoušci jsou trošku napružení. Spartě se nedařilo, ale mají tři body, to je důležité. Hra se dá napravit, body už zpátky nezískáte.“

Sparta - Dukla: Holendův gól neplatil, Podaný fauloval Koubka

Měl jste i slibnou šanci z přímého kopu. Proč to tentokrát nevyšlo?

„Netrefil jsem to ideálně, níž, než jsem chtěl. Ale i kdybych to poslal ve výšce, jak jsem si představoval, tak sparťanská zeď šla nahoru, myslím že Ondra Mazuch. Asi bych zasáhl stejně jeho. Chtělo to, aby to bylo dál a mohl jsem dát větší razanci. Teď jsem to řešil technicky, jen tak lehce a nevyšlo to.“

Bývalý vynikající záložník Dukly Praha minulého století Stanislav Pelc si posouval v takopvém případě balony dozadu…

„To jsem také trochu udělal, ale když rozhodčí namaloval sprejem čáru, už to moc nešlo.“

Asi to tentokrát nebylo na porážku?

„Určitě ne. Měli sice víc ze hry, nevím, kolik měla střel a šancí, ale my jsme také měli možnosti. Bohužel jsme nedali gól. A přitom ho dostali hned z první jejich střely. První půle byla z obou stran relativně vlažná, až po půli to chytlo grády, bylo to nahoru dolů. Ale bohužel jsme gól nedali.“

Sparta se po porážce v Jablonci zvedla v domácím zápase s Duklou, ale zlepšení to z pohledu Letenských bylo hlavně výsledkové. Brzký gól Josefa Šurala dal domácím rychlé vedení, ve zbytku zápasu je však třetí tým tabulky nedokázal navýšit, a tak se při některých šancích Dukly nevyhnul nervozitě.

Útočník Dukly Jan Holenda „Musím se na ten gól okamžik podívat, jestli to byl faul. Mám pocit, že Pody (Podaný) podstoupil souboj s brankářem, nepřišlo mi, že by to byl extrémní střet. Já dával do prázdné brány. Když to ale rozhodčí odpískal, tak to asi faul podle jeho názoru byl.“