Minule gól, teď penalta. Sekl mě, říkal probuzený Červenka z Teplic

„Penalta byla jasná. Po krásném balonu od Kuby Hory jsem se řítil sám na brankáře. Šteloval jsem si to na zadní tyč, ale když jsem viděl, jak se přibližuje (jihlavský obránce Antonín Rosa), tak jsem zkusil míč zaseknout. Jednoznačně mě sekl, kdyby to neudělal, tak jdu do zakončení pravačkou,“ popsal Marek Červenka důležitý moment v 52. minutě, po němž Martin Fillo proměnil penaltu.

Poprvé v sezoně jste nastoupil v základní sestavě. Jste spokojený?

„Jsem. Špatné to nebylo. Chyběl tomu akorát gól, aby to bylo ještě lepší. Ale důležité jsou tři body, doma prostě musíme vyhrávat. A jestli to bude 1:0 nebo 5:0, to je jedno. Počítají se jenom body. Pro mě osobně je samozřejmě něco jiného hrát od začátku nebo naskočit do hry až v průběhu, ale já měl teď strašnou chuť hrát a těšil jsem se.“

Jak vlastně tuhle šanci vnímáte? Teplicím jste zařídil už čtyři body.

„Vnímám to pozitivně a jsem rád, že mi oba zápasy vyšly. Ale to není konec. Chci pokračovat. Uvidíme, jak se rozhodne trenér v dalších zápasech.“

Příště hrajete se Slavií, kde jste působil. To by bylo pikantní, ne?

„Pro všechny to bude krásný zápas. Jestli Slavia porazí Plzeň, tak může přijít hodně lidí i na nás. Eden je krásný stadion, můžeme se všichni těšit. Já se těším moc. Pořád si píšu se Škoďákem a Bílčusem (Milanem Škodou a Jiřím Bílkem). Když jsem tam ještě byl, chodili jsme spolu na kávičky.“ (směje se)

Čím to je, že teď dostáváte víc šancí? Protože na podzim to pro vás nevypadalo úplně růžově...

„Nevím, jestli je to otázka pro mě. Snažil jsem se makat a prostě to nepřišlo. Šanci jsem nedostal. Nechci se v tom pitvat a vyjadřovat se k tomu. To musí trenér.“

