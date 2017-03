Sýkora o nejkurióznějším autogramu: Fanynce jsem se podepsal na zadek

Na otázku kam se Sýkora všude podepisoval, a které místo bylo nejkurióznější, záložník sešívaných bez váhání vypálil.

„V létě jsem se podepisoval fanynce na zadek. Nadzvedl jsem sukýnku, chvilku jsem se pokochal a podepsal se,“ prozradil s šibalským úsměvem bývalý hráč Liberce a právě šlo ještě o jednu z příznivkyň Slovanu.

Teď už s příchodem teplejšího počasí může Sýkora vyprazdňovat svůj fix na fanynkách ve Vršovicích.

Blažek o Spartě

V pořadu Tiki-Taka došlo ale i na vážnější témata. Bývalý fotbalový brankář Jaromír Blažek se ve studiu rozčílil, když se rozmluvil o tom, kdo teď (ne)vede Spartu, kde dříve úspěšně působil.

„Jsou zamotaný. Nevědí, co dělá pravá a levá ruka. Kdo to celý sportovně vlastně řídí?“ ptal se Blažek a narážel na svého neoblíbeného trenéra Jaroslava Hřebíka, který na Letné působí a má na klub velký vliv. „Ať to řídí třeba Hřebík, ale měl by to řídit jen jeden člověk. Teď tam hlavního trenéra nevidím,“ dodal gólman.

